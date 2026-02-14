交大學弟妹自編應援舞曲 徐欣瑩：最貴重的情人節禮物

快訊

曾有陌生人到訪？宜蘭包裹爆炸案釀姊弟受傷 現場查扣疑引爆用電路板

經濟日報／ 記者余弦妙／即時報導
國民黨新竹縣長參選人徐欣瑩收到特別的情人節禮物。（照片來源：徐欣瑩粉絲專頁）

今天是西洋情人節，國民黨新竹縣長參選人徐欣瑩收到一份相當特別的情人節禮物，是來自交通大學、明新科大的年輕學弟妹，以徐欣瑩應援曲目自編的應援歌舞，展現青春活力和陽光朝氣。徐欣瑩表示，這是她這輩子收到最貴重的情人節禮物，也非常感謝學弟妹們的加油打氣，她會帶著這份祝福持續勇敢，與年輕人攜手打造夢想、陽光、正向的新竹縣。

徐欣瑩為交通大學碩士、博士，近日交大、明新科大的幾位學生為了挺徐欣瑩，自發性地編舞、拍攝舞蹈影片，還特別說要趕在情人節送給徐欣瑩作為情人節禮物，讓徐相當感動。

其中一位交大土木系學生「曉」表示，過去有幸聽到徐欣瑩學姐的演講，感受到她是一位良心做事、有正義感、會把對的事堅持到底的政治家；「曉」也說，這次選舉和過去很不一樣，情勢特別嚴峻，面對不公不義的現況，「很感謝學姐一路堅持到現在，真的希望這次能夠順利選上縣長」。

另名交大博士班學生「小宇宙」說，過去曾聽過徐欣瑩委員處理霄裡溪廢水問題的經歷，當時他很驚訝，在這選票為重的時代，竟然有立委為了一小群人與龐大的利益對抗數年。而這過程中百餘場的協商與說明更展現了提升人民福祉的決心與毅力，讓他深深相信有徐欣瑩治理的新竹縣將充滿無限希望。

明新科大的[辰]也說，徐欣瑩總是把鄉親擺在第一位，即使她遭受到一些不公平的打壓，但她從未放棄。她從委員的身上看到的是一種堅持不懈的態度，有的時候，看到輿論上的訊息都替委員感到不捨，但她相信所有支持委員的選民會是委員最堅強的後盾，希望徐欣瑩加油。

