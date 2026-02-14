快訊

台中首例境外移入麻疹！4旬男由馬國返台後確診 急匡48人監測　

63歲副總裁腦中風「沒有手腳無力和說話困難」醫揭一罕見症狀要當心

9天春節連假首日驚魂！國道3號蘭潭隧道8車連環撞「車上還有孕婦」

甩藍營姐弟之爭耳語！楊瓊瓔大雅市場掃街 15議員、里長相挺

聯合報／ 記者黑中亮／台中即時報導
立委楊瓊瓔今天利用趁農曆年假首日，深入后里、大雅傳統市場向鄉親拜年，得到台中市議員吳呈賢、吳建德的全程陪同。記者黑中亮／攝影
立委楊瓊瓔今天利用趁農曆年假首日，深入后里、大雅傳統市場向鄉親拜年，得到台中市議員吳呈賢、吳建德的全程陪同。記者黑中亮／攝影

藍營台中市長提名之爭耳語頻傳，立委楊瓊瓔發言將保留法律追訴權，今利用趁農曆年假首日，深入后里、大雅傳統市場向鄉親拜年，所到之處都受到選民的熱烈歡迎，而在大雅市場掃街時，更有市議員吳呈賢、吳建德及13位里長集結陪同，凝聚來自基層的地方整合能量，拚搏民調意味濃厚。

2026九合一選舉

2026年台中市長選舉國民黨內初選戰鼓頻催，立委楊瓊瓔一早前往后里菜市場，沿途發送馬年紅包，祝福鄉親「馬上有錢、馬上幸福」，由於適逢年假首日，傳統市場採買人潮湧現，不僅攤商相贈，菜頭（好彩頭）、青蒜（凍蒜）、鳳梨（旺來）等吉祥物，更與攤商與民眾互動熱絡，不少支持者主動上前合影，並比出「OK」手勢象徵唯一支持。

楊瓊瓔表示，雖然年前忙於公務沒時間辦年貨，但鄉親的心意就是她最大的動力，隨後轉往大雅市場，得到台中市議員吳呈賢、吳建德的全程陪同，同時號召大雅區全數13位里長到場力挺，沿途更高喊「接到民調電話，唯一支持楊瓊瓔」，顯見楊瓊瓔在潭雅神地區穩固的基層實力與組織動員力。

面對即將到來的黨內民調初選，楊瓊瓔強調，有關昨天中央提名協調小組假台中市黨部召開參選人協調會議，會中由雙方決定三家民調機構並已完成確認民調問卷題目內容，將尊重黨中央的機制，並指出「市場是最貼近民意的地方」，因此多年來堅持走訪基層；她並承諾，若未來能承擔更大責任，將把多年深耕基層的精神轉化為市政藍圖，推動交通、產業、社福等全面升級。

楊瓊瓔預告，為持續炒熱選舉熱度並祈求國泰民安，大年初一至初三將走訪台中26座宮廟，持續與市民零距離接觸，努力在接下來的市長初選中順利脫穎而出。

立委楊瓊瓔今天利用趁農曆年假首日，深入后里、大雅傳統市場向鄉親拜年，所到之處都受到選民的熱烈歡迎。記者黑中亮／攝影
立委楊瓊瓔今天利用趁農曆年假首日，深入后里、大雅傳統市場向鄉親拜年，所到之處都受到選民的熱烈歡迎。記者黑中亮／攝影
立委楊瓊瓔今天利用趁農曆年假首日，深入后里、大雅傳統市場向鄉親拜年，所到之處都受到選民的熱烈歡迎。記者黑中亮／攝影
立委楊瓊瓔今天利用趁農曆年假首日，深入后里、大雅傳統市場向鄉親拜年，所到之處都受到選民的熱烈歡迎。記者黑中亮／攝影
立委楊瓊瓔今天利用趁農曆年假首日，深入后里、大雅傳統市場向鄉親拜年，所到之處都受到選民的熱烈歡迎。記者黑中亮／攝影
立委楊瓊瓔今天利用趁農曆年假首日，深入后里、大雅傳統市場向鄉親拜年，所到之處都受到選民的熱烈歡迎。記者黑中亮／攝影

楊瓊瓔 民調

延伸閱讀

影／下屆市長人選傳盧秀燕「出手」？本尊曝這點最重要：不會網內互打

周刊爆料藍營台中「姐弟之爭」楊逼江妥協 楊瓊瓔駁斥要求下架

藍營台中市長「姊弟之爭」 楊瓊瓔：民調機構、問卷題目已達共識

國民黨台中市長「姐弟之爭」協調完成 3月底民調後馬上公布提名人選

相關新聞

周刊爆料藍營台中「姐弟之爭」楊逼江妥協 楊瓊瓔駁斥要求下架

國民黨台中市長提名「姐弟之爭」昨迎來重大進展，雙方同意3月底民調，鏡週刊爆料，立委楊瓊瓔陣營堅持公開宣傳民調期程，立法院...

甩藍營姐弟之爭耳語！楊瓊瓔大雅市場掃街 15議員、里長相挺

藍營台中市長提名之爭耳語頻傳，立委楊瓊瓔發言將保留法律追訴權，今利用趁農曆年假首日，深入后里、大雅傳統市場向鄉親拜年，所...

桃園「猛男議員」轉換跑道 加入民進黨爭提名參選

民進黨桃園市議員初選登記截止，名單赫見時代力量前議員簡智翔，引發地方議論，不少人好奇他何時加入綠營。簡智翔表示，其實加入...

李四川弟涉恐嚇取財遭起訴 黃國昌：不用過度渲染

民眾黨主席黃國昌「母雞帶小雞」上午陪同黨內的議員參選人陳世軒、林子宇、陳語倢、陳怡君，前往新北市板橋花市與民眾拜票。

李四川胞弟遭爆是環保蟑螂 黃國昌緩頰這麼說

台北市副市長李四川將代表國民黨參選新北市長，昨被爆料胞弟李賜福涉嫌勒索垃圾清運業者，遭檢方依恐嚇取財罪起訴，李回應「大家...

陳亭妃貼文與總統、副總統春節3天台南廟宇發福袋行程曝

農曆春節連續假期展開，總統賴清德與副總統蕭美琴陸續走訪全台各地廟宇，並發放象徵祝福的「1元福袋」，其中何時回到台南，備受...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。