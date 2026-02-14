甩藍營姐弟之爭耳語！楊瓊瓔大雅市場掃街 15議員、里長相挺

藍營台中市長提名之爭耳語頻傳，立委楊瓊瓔發言將保留法律追訴權，今利用趁農曆年假首日，深入后里、大雅傳統市場向鄉親拜年，所到之處都受到選民的熱烈歡迎，而在大雅市場掃街時，更有市議員吳呈賢、吳建德及13位里長集結陪同，凝聚來自基層的地方整合能量，拚搏民調意味濃厚。

2026年台中市長選舉國民黨內初選戰鼓頻催，立委楊瓊瓔一早前往后里菜市場，沿途發送馬年紅包，祝福鄉親「馬上有錢、馬上幸福」，由於適逢年假首日，傳統市場採買人潮湧現，不僅攤商相贈，菜頭（好彩頭）、青蒜（凍蒜）、鳳梨（旺來）等吉祥物，更與攤商與民眾互動熱絡，不少支持者主動上前合影，並比出「OK」手勢象徵唯一支持。

楊瓊瓔表示，雖然年前忙於公務沒時間辦年貨，但鄉親的心意就是她最大的動力，隨後轉往大雅市場，得到台中市議員吳呈賢、吳建德的全程陪同，同時號召大雅區全數13位里長到場力挺，沿途更高喊「接到民調電話，唯一支持楊瓊瓔」，顯見楊瓊瓔在潭雅神地區穩固的基層實力與組織動員力。

面對即將到來的黨內民調初選，楊瓊瓔強調，有關昨天中央提名協調小組假台中市黨部召開參選人協調會議，會中由雙方決定三家民調機構並已完成確認民調問卷題目內容，將尊重黨中央的機制，並指出「市場是最貼近民意的地方」，因此多年來堅持走訪基層；她並承諾，若未來能承擔更大責任，將把多年深耕基層的精神轉化為市政藍圖，推動交通、產業、社福等全面升級。