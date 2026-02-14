桃園「猛男議員」轉換跑道 加入民進黨爭提名參選

民進黨桃園市議員初選登記截止，名單赫見時代力量前議員簡智翔，引發地方議論，不少人好奇他何時加入綠營。簡智翔表示，其實加入民進黨已有一段時間，雖然離開議會有一段時間，但沒有離開公共議題，有感失去體制內位置就無法將好意見化為具體決策，所以決定參選。

簡智翔曾任桃園市議會第2屆議員，因酷愛健身，體格精壯，在地方有「猛男議員」之稱，而議場上，他除了關心學校、社區活動中心設備整修與新建，也倡議人本交通，引入許多國外做法做為市府改善人行道的參考依據。

他2022年競選連任失利後，還留在時力一段時間，擔任時力副秘書長一職，近2年在地方重要人士推薦下，才轉換跑道加入民進黨。

簡智翔表示，雖然離開議會，但並未就此離開公共議題，對於桃園的議題，他一直很關注，即便鮮少人注意，他仍持續發聲關懷。有感失去了體制內的位置，再多的討論、建議與建設性想法都無法化為有效的市政規畫，而自己並非沒有能力，所以選擇再次參與。