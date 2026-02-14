快訊

台中首例境外移入麻疹！4旬男由馬國返台後確診 急匡48人監測　

63歲副總裁腦中風「沒有手腳無力和說話困難」醫揭一罕見症狀要當心

9天春節連假首日驚魂！國道3號蘭潭隧道8車連環撞「車上還有孕婦」

聽新聞
0:00 / 0:00

桃園「猛男議員」轉換跑道 加入民進黨爭提名參選

聯合報／ 記者陳俊智／桃園即時報導
桃園市前議員簡智翔（右）過去在議會問政犀利，常引數據與實例作為論述，也提出不少具體改善方案供官員參考。記者陳俊智／翻攝
桃園市前議員簡智翔（右）過去在議會問政犀利，常引數據與實例作為論述，也提出不少具體改善方案供官員參考。記者陳俊智／翻攝

民進黨桃園議員初選登記截止，名單赫見時代力量前議員簡智翔，引發地方議論，不少人好奇他何時加入綠營。簡智翔表示，其實加入民進黨已有一段時間，雖然離開議會有一段時間，但沒有離開公共議題，有感失去體制內位置就無法將好意見化為具體決策，所以決定參選。

2026九合一選舉

簡智翔曾任桃園市議會第2屆議員，因酷愛健身，體格精壯，在地方有「猛男議員」之稱，而議場上，他除了關心學校、社區活動中心設備整修與新建，也倡議人本交通，引入許多國外做法做為市府改善人行道的參考依據。

他2022年競選連任失利後，還留在時力一段時間，擔任時力副秘書長一職，近2年在地方重要人士推薦下，才轉換跑道加入民進黨。

簡智翔表示，雖然離開議會，但並未就此離開公共議題，對於桃園的議題，他一直很關注，即便鮮少人注意，他仍持續發聲關懷。有感失去了體制內的位置，再多的討論、建議與建設性想法都無法化為有效的市政規畫，而自己並非沒有能力，所以選擇再次參與。

簡智翔說，他有很多理想還沒實踐，此次走進體制內，需要更穩定的力量，因此選擇民進黨並參加桃園區市議員黨內初選。既然再次參與，一定會全力以赴，盼未來能在制度內，將提案凝聚成決議，然後轉化成行動與執行。

桃園市前議員簡智翔（右）過去在議會問政犀利，常引數據與實例作為論述，也提出不少具體改善方案供官員參考。本報資料照片
桃園市前議員簡智翔（右）過去在議會問政犀利，常引數據與實例作為論述，也提出不少具體改善方案供官員參考。本報資料照片

議員 桃園 民進黨

延伸閱讀

綠改組戰鬥內閣？賴士葆：卓榮泰選北市 立院僵局可解套

李貞秀註銷陸籍陸委會不受理 黃國昌嗆民進黨的法律初一十五不一樣

卓內閣年後改組機率低 鄭麗君關稅戰後政治行情看漲

迎戰年底地方選舉 綠縣市長參選人對內閣有期待

相關新聞

周刊爆料藍營台中「姐弟之爭」楊逼江妥協 楊瓊瓔駁斥要求下架

國民黨台中市長提名「姐弟之爭」昨迎來重大進展，雙方同意3月底民調，鏡週刊爆料，立委楊瓊瓔陣營堅持公開宣傳民調期程，立法院...

甩藍營姐弟之爭耳語！楊瓊瓔大雅市場掃街 15議員、里長相挺

藍營台中市長提名之爭耳語頻傳，立委楊瓊瓔發言將保留法律追訴權，今利用趁農曆年假首日，深入后里、大雅傳統市場向鄉親拜年，所...

桃園「猛男議員」轉換跑道 加入民進黨爭提名參選

民進黨桃園市議員初選登記截止，名單赫見時代力量前議員簡智翔，引發地方議論，不少人好奇他何時加入綠營。簡智翔表示，其實加入...

李四川弟涉恐嚇取財遭起訴 黃國昌：不用過度渲染

民眾黨主席黃國昌「母雞帶小雞」上午陪同黨內的議員參選人陳世軒、林子宇、陳語倢、陳怡君，前往新北市板橋花市與民眾拜票。

李四川胞弟遭爆是環保蟑螂 黃國昌緩頰這麼說

台北市副市長李四川將代表國民黨參選新北市長，昨被爆料胞弟李賜福涉嫌勒索垃圾清運業者，遭檢方依恐嚇取財罪起訴，李回應「大家...

陳亭妃貼文與總統、副總統春節3天台南廟宇發福袋行程曝

農曆春節連續假期展開，總統賴清德與副總統蕭美琴陸續走訪全台各地廟宇，並發放象徵祝福的「1元福袋」，其中何時回到台南，備受...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。