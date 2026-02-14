李四川胞弟遭爆是環保蟑螂 黃國昌緩頰這麼說

台北市副市長李四川將代表國民黨參選新北市長，昨被爆料胞弟李賜福涉嫌勒索垃圾清運業者，遭檢方依恐嚇取財罪起訴，李回應「大家都這個年紀了，若是有做就必須負責。」民眾黨新北市長參選人黃國昌今也為李四川緩頰說，每個成年人要為自己的行為負責，不要為了選舉把家人的事進行政治攻擊。

由於國民黨近日才確定推派李四川參選新北市長，預計春節後再與民眾黨協調市長人選，民眾黨新北市長參選人黃國昌今與新北市議員陳世軒、新北市議員參選人林子宇、陳怡君、陳語倢等人，前往板橋花市與民眾和攤商拜年，今天適逢情人節，一行人並在現場發送限量心動小禮物。

媒體詢問李四川胞弟行為受爭議，是否對李四川的形象造成傷害，黃國昌受訪表示，選舉時不要把其他人的行為過度渲染，他認為川伯是大家非常敬重的長輩，無論從新北到高雄再到台北，擔任副手的表現都非常好，也備受大家肯定。