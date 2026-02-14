陳亭妃貼文與賴清德、蕭美琴春節3天台南廟宇發福袋行程曝

農曆春節連續假期展開，總統賴清德與副總統蕭美琴陸續走訪全台各地廟宇，並發放象徵祝福的「1元福袋」，其中何時回到台南，備受地方鄉親期待。民進黨台南市長參選人、立委陳亭妃在臉書公布兩人台南行程，詳列抵達時間與廟宇地點。

陳亭妃貼文指出，敲碗！敲碗！賴清德總統將於2月17日（初一）下午4時20分抵達麻豆代天府，2月18日（初二）上午7時抵達台南祀典武廟；副總統蕭美琴則將於2月19日（初三）上午9時抵達台南開基玉皇宮。

陳亭妃表示，「飛馬來春，祝福大家新的一年馬上幸福、馬上平安、一馬當先！」

貼文一出，網友留言熱烈，除期待能見到總統、副總統外，也有人幽默留言，希望下次能領到陳亭妃市長的紅包，氣氛熱鬧。