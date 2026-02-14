影／下屆市長人選傳盧秀燕「出手」？本尊曝這點最重要：不會網內互打
國民黨下屆台中市長人選未定，傳出市長盧秀燕出手協調，讓原本要延到5月底提前到3月底？對此，盧秀燕說今受訪時說，「有結果最重要」，昨天的確協調成功；她強調，有意參選的立院副院長江啟臣與立委楊瓊瓔都非常優質、成熟、有實力，相信二人會君子之爭，不會「網內互打」，奠定國民黨勝選團結的基礎。
2026九合一選舉
國民黨下屆台中市長選舉姐弟之爭有新進展，黨中央秘書長李乾龍昨親自赴台中市黨部協調，江啟臣與楊瓊瓔均派代表列席，會中確定不公布民調時間、民調公司、民調數字等「3不」共識。台中市黨部表示會議圓滿結束，雙方已取得共識，黨中央會在3月底民調結束後馬上公布結果，對外確定提名人選。
盧秀燕今春節年假第一天，到環保局南屯區清潔隊，慰問清潔人員辛勞。盧秀燕會後受訪時說，「有結果最重要」，昨天的確協調成功，二位非常認真、優質的參選人已經同意在3月份舉行全民調，也因此現在開始就是他們最後衝刺階段。
盧秀燕強調，二人都是非常優質、成熟，同時有實力的政治人物，她相信在初選過程中，他們一定會保持一個良好的君子之爭，不會「網內互打」，所以也奠定國民黨勝選團結的基礎。
