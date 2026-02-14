李四川弟弟被爆涉官司被起訴 蘇巧慧：交給司法偵辦

快訊

聯合報／ 記者江婉儀／新北即時報導
民進黨新北市長參選人蘇巧慧今天到樹林保安市場掃街。記者江婉儀／攝影
台北市副市長李四川昨天被爆出親弟弟因垃圾清運問題，被屏東縣地檢署起訴，他本人證實此事，並表示弟弟要「自己做事自己負責」。民進黨新北市長參選人蘇巧慧表示，這件事情就交給司法來偵辦，希望能能夠根絕這樣可惡的行為。

蘇巧慧今天到樹林保安市場掃街，被問及李四川胞弟是環保蟑螂一事，蘇巧慧表示，屏東也是她的故鄉，任何暴力勒索、影響治安的環保流氓，每個人都深惡痛絕，相信大家都絕不允許。也相信這樣的事件，每個人都會支持徹查、嚴辦。這件事情就交給司法偵辦，希望能能夠根絕這樣可惡的行為。

今天也是情人節，媒體詢問是否會跟先生慶祝，蘇巧慧表示，今天早上出門她跟先生聊到：「今天好像是情人節耶」，先生對自己說：「啊，對耶，那加油」，為她打氣。今天會跟每個重要的鄉親朋友，還有在地議員、議員參選人、里長們、一起度過，每個人都是重要的人，大家都快樂。

