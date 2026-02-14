李四川弟弟被爆涉官司被起訴 蘇巧慧：交給司法偵辦
台北市副市長李四川昨天被爆出親弟弟因垃圾清運問題，被屏東縣地檢署起訴，他本人證實此事，並表示弟弟要「自己做事自己負責」。民進黨新北市長參選人蘇巧慧表示，這件事情就交給司法來偵辦，希望能能夠根絕這樣可惡的行為。
2026九合一選舉
蘇巧慧今天到樹林保安市場掃街，被問及李四川胞弟是環保蟑螂一事，蘇巧慧表示，屏東也是她的故鄉，任何暴力勒索、影響治安的環保流氓，每個人都深惡痛絕，相信大家都絕不允許。也相信這樣的事件，每個人都會支持徹查、嚴辦。這件事情就交給司法偵辦，希望能能夠根絕這樣可惡的行為。
今天也是情人節，媒體詢問是否會跟先生慶祝，蘇巧慧表示，今天早上出門她跟先生聊到：「今天好像是情人節耶」，先生對自己說：「啊，對耶，那加油」，為她打氣。今天會跟每個重要的鄉親朋友，還有在地議員、議員參選人、里長們、一起度過，每個人都是重要的人，大家都快樂。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。