年假第一天江啟臣繼續發春聯 台中市長提名「團結優先、交給黨中央」

聯合報／ 記者陳敬丰／台中即時報導
立法院副院長江啟臣（右）年假第一天馬不停蹄到市場發春聯，他表示和市民「搏感情」是長遠的事情，今天只是來祝大家新年快樂。記者陳敬丰／攝影
立法院副院長江啟臣（右）年假第一天馬不停蹄到市場發春聯，他表示和市民「搏感情」是長遠的事情，今天只是來祝大家新年快樂。記者陳敬丰／攝影

春節9天連假第一天，立法院副院長江啟臣一早到台中第三公有零售市場發春聯；國民黨中央昨日宣布台中市長提名民調確定在3月底舉行，江此行也被視為繼續和市民「搏感情」、拚民調，他本人低調表示只是來祝市民新年快樂，提名相關細節就交給黨中央。

國民黨組發會昨天表示，經過與江啟臣、立法委員楊瓊瓔協調，確定台中市長提名民調在3月最後一周舉行，雙方昨也敲定由哪3家民調執行、問卷內容等細節，具體的民調時間、數據將不對外公布，民調結束後會馬上宣布提名人選。

江啟臣年假馬不停蹄跑基層，今天上午到台中第三市場、第二市場發放春聯，明天小年夜上午還要到北屯市場、第五市場發春聯，據悉除夕、春節也是行程滿滿。江說，倒不是在趕進度、搏感情，跟市民互動是長遠的事情，這幾天來發春聯就是要祝福攤商和市民新年快樂。

江啟臣表示，過年期間攤商特別忙碌，希望他們生意興隆，來採買的民眾應該也是想要好好把握9天連假，才會在今天連假第一天採買，爭取回家團圓的時間；和市民搏感情是經年累月的成果，他今天就是到市場獻上祝福，發送小小的春聯，祝大家馬上有錢。

媒體詢問，春節期間會不會和立法院長韓國瑜、台中市長盧秀燕「合體」走春？江說，平常跟韓、盧就有工作上的聯繫與默契，大家都很忙，過年期間也一樣，有各自的行程；只要時間場合對得上，強強聯手合體，也是很自然的事情。

對於昨天國民黨中央公布台中市長提名的民調辦法，江啟臣表示，那屬於黨中央在作業上的細節安排，無論如何，團結優先、台中第一，細節就交給黨中央處理。

有媒體追問昨天鏡周刊爆料「楊瓊瓔陣營嗆初選逼江啟臣陣營妥協」是否確有其事？江並未回答，隨團隊走入市場開始發放春聯。

江啟臣（左一）說，昨天黨中央公布的民調等事項屬於作業上的細節，就交給黨中央處理，無論如何團結第一、台中優先。記者陳敬丰／攝影
江啟臣（左一）說，昨天黨中央公布的民調等事項屬於作業上的細節，就交給黨中央處理，無論如何團結第一、台中優先。記者陳敬丰／攝影

