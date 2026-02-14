民眾黨台東縣黨部主委異動 暫無縣長和議員人選

快訊

中央社／ 台東縣14日電
民眾黨台東縣黨部主委謝嘉銘（右）轉任榮譽主委，由參選過台東縣議員失利的林冠任（左）接任，14日完成交接。（民眾黨提供）中央社
民眾黨台東縣黨部主委異動，任期未滿1年的謝嘉銘轉任榮譽主委，由參選過台東縣議員失利的林冠任接任，今天完成交接。林冠任說，下屆台東縣長和縣議員選舉尚無規劃人選。

台灣民眾黨於民國113年2月16日成立台東縣黨部，由資深台東縣議員陳宏宗擔任主委，由於陳宏宗布署角逐下屆縣議會議長將加入國民黨，於114年4月卸下主委，由謝嘉銘接任，日前人事再度異動，由林冠任接任主委，今天完成交接。

民眾黨台東縣黨部透過訊息表示，原任主委謝嘉銘在去年民眾黨最低潮的時期臨危受命，穩定維繫地方黨部營運。過去一年，帶領地方黨部歷經反罷免、反風電、核三延役公投、完成地方黨部搬遷，並舉辦相關社服活動。

由於謝嘉銘不在政治圈內，且公務繁忙，民眾黨中央感謝謝嘉銘這段時間的付出與協助。因應年底選舉，新任主委將由具參選經驗、在政治評論上具一定聲量的林冠任接棒，謝嘉銘則轉任榮譽主委。

民眾黨台東縣黨部表示，林冠任曾在2022年代表民眾黨參選過台東縣議員，目前為台東身心障礙健康發展協會理事長、台東823戰役戰友協會總幹事、台東旅人民宿負責人。

林冠任今天接受中央社記者訪問表示，台東下屆縣長選舉民眾黨暫無人選，縣議員部分則還在找人，台東縣黨部比較重視在地方民意代表的扎根上。

林冠任提到，至於他個人，目前沒有再選的規劃，主要將自己選舉經驗分享給其他人，並尋找地方上重視民生議題的民意代表候選人。

