周刊爆料藍營台中「姐弟之爭」楊逼江妥協 楊瓊瓔駁斥要求下架

國民黨台中市長提名「姐弟之爭」昨迎來重大進展，雙方同意3月底民調，鏡週刊爆料，立委楊瓊瓔陣營堅持公開宣傳民調期程，立法院副院長江啟程若不答應就走初選，逼江妥協。楊瓊瓔今天嚴正聲明，該報導內容失實扭曲，要求立刻更正或下架，否則不排除提告。

該周刊爆料指出，昨日協調有國民黨秘書長李乾龍、組發會主委李哲華參與，江、楊派幕僚參加。會中楊陣營要求公開民調期程，江陣營拒絕，但楊陣營稱「不宣傳民調時間就走初選」，江啟臣幕僚當場致電江，為避免時間拉長撕裂基層，才選擇退讓，同意可宣傳民調期程，但不能公布執行日期。

楊瓊瓔今天上午發布嚴正聲明，駁斥該周刊報導內容嚴重失實、刻意扭曲協調過程。楊指出，與會人員就有錯誤，李哲華根本沒有參加協調會，周刊連基本人員名單都能搞錯，剩下內容還有多少可信度？

楊瓊瓔表示，周刊所稱「協調不成就走初選」並非她的主張，事實上，反而是江啟臣的幕僚堅持推翻既有共識，要求重新挑選民調日期、重談民調機構與時間，導致協調停滯，中央提名協調小組才表示「若再拖延會影響時程、不排除回歸初選」；楊陣營僅表達尊重黨中央，從未提出或強迫要初選。

楊瓊瓔強調，該報導根本不是所謂的「內幕揭露」反而是錯誤事實的堆疊與抹黑，還把她本人與她的團隊描繪成刁難、不肯協調的一方，已對她的名譽與政治人格造成傷害，要求該周刊立刻更正或下架不實報導，還原完整真實的協調過程，否則不排除提告。