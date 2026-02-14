藍營嘉市長參選人翁壽良打「接班牌」 延續黃敏惠路線

快訊

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導
國民黨嘉市長參選人醫師翁壽良（右）表態，將自己定位為市長黃敏惠施政路線延續者，與表態參選西區市議員的黃敏惠接班人、姪子黃政融同框，引發外界聯想。圖／翁壽良提供
嘉義市長選戰升溫，國民黨市長參選人醫師翁壽良表態，將自己定位為市長黃敏惠施政路線延續者，強調「不是大手術，而是微創優化」，宣示接棒意味濃厚。翁壽良家族與黃家世交關係好，他與黃敏惠丈夫蔡宗祐曾為醫師同事，關係密切。近日他與表態參選西區市議員的黃敏惠接班人、姪子黃政融同框，引發外界聯想。

2026九合一選舉

翁壽良發表參選宣言，高度肯定黃敏惠任內打下治理基礎，強調城市「底子好，不必推翻重來」，主張以醫師專業思維進行「精準優化」，在既有架構上提升效率與品質。他表示，參選初衷是延續城市健康發展，讓嘉義更強韌、更具未來性。外界解讀，翁壽良論述對準「延續黃敏惠時代」主軸，在藍白整合未定之際，先以接班姿態穩固基本盤。

翁壽良高雄醫學院畢業，曾任聖馬爾定醫院心臟內科醫師，目前陽明醫院服務，曾選立委失利，並曾擔任柯文哲選總統嘉義競辦主任，前立委翁重鈞引介入黨，去年透過多波大型看板提政見，包括建小巨蛋、文化公園地下停車場等，累積知名度。國民黨還未公告內部民調時程，規畫透過內參民調，在鄭光宏與翁壽良間產生人選，再與民眾黨提名張啟楷協商比民調整合，組成一組最強組合迎戰民進黨提名王美惠。

黃敏惠 醫師 嘉義

