綠營台北市長布局卡關 他點名鄭文燦讚「最強母雞」盼帶動整體選情

聯合報／ 記者蔡晉宇／台北即時報導
行政院前副院長鄭文燦。本報資料照片
行政院前副院長鄭文燦。本報資料照片

民進黨台北市長布局卡關，中山、大同區議員擬參選人朱政騏今天表示，若以全台政治聲量與行政歷練來看，台北市長選戰「最強母雞」非行政院前副院長鄭文燦莫屬，鄭文燦的施政口碑與跨黨派溝通能力，將有助於帶動北市整體選情與團隊氣勢。

2026九合一選舉

朱政騏指出，台北市選民高度重視城市治理與實績，鄭文燦過去在地方建設、交通規畫及產業招商上的成果有目共睹，具備完整行政經驗與穩健風格，不只是一位候選人，更是能整合團隊、拉抬區域選情的領頭羊。

朱政騏說，中山、大同區長期關注老城再生、商圈活化與青年創業等議題，未來若有強而有力的市長母雞帶領，地方議員與市政團隊將更容易串連資源，推動地方建設加速到位。

朱政騏表示，自己深耕基層多年，持續與里長、商圈及社區團體保持密切互動，未來將提出更貼近在地需求的政策主張，爭取市民認同，同時與理念相近的市政團隊合作，為中山、大同打造更宜居、宜商的生活環境。

隨著選戰逐步加溫，在此之前，民進黨已多人被點名角逐首都市長，包括立委王世堅、吳思瑤、民進黨秘書長徐國勇、行政院正副院長卓榮泰鄭麗君、台北市議員苗博雅等人，朱政騏此番公開表態，點名鄭文燦，也為台北市選情再添話題。

民進黨中山、大同區議員擬參選人朱政騏。圖／取自朱政騏臉書
民進黨中山、大同區議員擬參選人朱政騏。圖／取自朱政騏臉書

