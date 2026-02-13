李四川確定參選新北市長？ 鄭麗文喊眾望所歸：新北市民心都安了
台北市副市長李四川擬參戰2026新北市長選戰，國民黨主席鄭麗文今晚到三重先嗇宮參拜，出席花燈點燈儀式，被問及藍白合議題，鄭麗文僅微笑點頭，未回應問題。但鄭麗文致詞時提到，前天新北市傳出來好消息，不只是新北市的市民心都安了，全台灣人都很高興，眾望所歸。
2026九合一選舉
此場活動原本預計鄭麗文、李四川等人都會出席，但李四川後來決定不來，國民黨副主席李乾龍也有邀新北市長侯友宜出席，但是將由副市長陳純敬、民政局副局長莊茂坤出席。鄭麗文今下午抵達先嗇宮參拜完後，台商團體、宮廟團體紛紛上前一起合照。
面對媒體詢問，藍白母雞都到位，後續是否會啟動藍白合商談，若沒藍白合，是否擔心民眾黨搶票，鄭麗文對此不回應。
晚上點燈儀式時，鄭麗文致詞指出，感謝先嗇宮在她參選黨主席時，讓聲勢起來，給了很多很多加持，人飲水要思源，「食果子拜樹頭」，今天很感恩。也看到我們在海外、在大陸打拚賺大錢，過年的時候大家都會回來台灣，回到家裡面一定要吃個團圓飯。
鄭麗文表示，很感謝董事長李乾龍再度出山，為國民黨出錢出力、為國民黨坐鎮，他坐在那裡大家心就安了，也揪我心。最近很忙，為了提名，但是呢，前天新北市有傳出來好消息，不只是新北市的市民心都安了，全台灣人都很高興，眾望所歸，所以希望能討個好彩頭，有一個好的開始。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。