李四川確定參選新北市長？ 鄭麗文喊眾望所歸：新北市民心都安了

台北市副市長李四川擬參戰2026新北市長選戰，國民黨主席鄭麗文今晚到三重先嗇宮參拜，出席花燈點燈儀式，被問及藍白合議題，鄭麗文僅微笑點頭，未回應問題。但鄭麗文致詞時提到，前天新北市傳出來好消息，不只是新北市的市民心都安了，全台灣人都很高興，眾望所歸。

此場活動原本預計鄭麗文、李四川等人都會出席，但李四川後來決定不來，國民黨副主席李乾龍也有邀新北市長侯友宜出席，但是將由副市長陳純敬、民政局副局長莊茂坤出席。鄭麗文今下午抵達先嗇宮參拜完後，台商團體、宮廟團體紛紛上前一起合照。

面對媒體詢問，藍白母雞都到位，後續是否會啟動藍白合商談，若沒藍白合，是否擔心民眾黨搶票，鄭麗文對此不回應。

晚上點燈儀式時，鄭麗文致詞指出，感謝先嗇宮在她參選黨主席時，讓聲勢起來，給了很多很多加持，人飲水要思源，「食果子拜樹頭」，今天很感恩。也看到我們在海外、在大陸打拚賺大錢，過年的時候大家都會回來台灣，回到家裡面一定要吃個團圓飯。