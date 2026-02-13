民進黨基隆市議員首波提名7人！安樂區5搶3 下月5日晚間電話民調
民進黨基隆市黨部今天公布首波市議員提名公告，執委會通過提名7人，安樂區5搶3，競爭激烈，將在3月5日晚間電話民調，6日公布民調結果決定提名人選。
2026九合一選舉
市黨部公布第一波提名人信義區（第二選區）陳宜、陳軍佐；仁愛區（第三選區）鄭文婷；中山區（第四選區）施偉政、吳巧瀅；暖暖區（第六選區）朱書昕；七堵區（第七選區）曾怡芳。
另安樂區（第五選區）待民調結果確認後公布；中正區（第一選區）將徵召候選人2名；仁愛區（第三選區）將徵召候選人1名；七堵區（第七選區）將徵召候選人1名；山地原住民將徵召候選人1名。
民進黨基隆市黨部指出，中正區現任議員張顥瀚因助理費案停權，現任許睿慈未登記，後來經協調仍發表聲明不參選連任，將尋覓2位適合人選徵召。
市黨部指出，安樂區角逐提名者眾，經登記者協調，共同決定民調作業時間為3月5日晚間6時30分到10時30分進行電話民調訪問。民調執行單位為典通、循證、趨勢3家。
民調作業完成後，預計3月6日上午於市黨部會議室統一公告民調成績結果。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。