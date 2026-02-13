民進黨基隆市議員首波提名7人！安樂區5搶3 下月5日晚間電話民調

快訊

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導
民進黨基隆市議員公布首波提名7人。記者游明煌／攝影
民進黨基隆市黨部今天公布首波市議員提名公告，執委會通過提名7人，安樂區5搶3，競爭激烈，將在3月5日晚間電話民調，6日公布民調結果決定提名人選。

市黨部公布第一波提名人信義區（第二選區）陳宜、陳軍佐；仁愛區（第三選區）鄭文婷；中山區（第四選區）施偉政、吳巧瀅；暖暖區（第六選區）朱書昕；七堵區（第七選區）曾怡芳。

另安樂區（第五選區）待民調結果確認後公布；中正區（第一選區）將徵召候選人2名；仁愛區（第三選區）將徵召候選人1名；七堵區（第七選區）將徵召候選人1名；山地原住民將徵召候選人1名。

民進黨基隆市黨部指出，中正區現任議員張顥瀚因助理費案停權，現任許睿慈未登記，後來經協調仍發表聲明不參選連任，將尋覓2位適合人選徵召。

市黨部指出，安樂區角逐提名者眾，經登記者協調，共同決定民調作業時間為3月5日晚間6時30分到10時30分進行電話民調訪問。民調執行單位為典通、循證、趨勢3家。

民調作業完成後，預計3月6日上午於市黨部會議室統一公告民調成績結果。

民進黨基隆市議員公布首波提名7人。記者游明煌／攝影
