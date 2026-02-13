快訊

有何影響？台美簽署對等貿易協定 府院記者會關鍵問答一次看

恐嚇「在盧秀燕腦門開3槍」！女警出庭走「法官通道」連喊：我無法控制

你的首選第幾名？新台幣改版票選結果出爐 這主題奪冠輾壓第2名

藍營竹縣長初選激戰！陳見賢走春拚人氣 1元小紅包吸睛

聯合報／ 記者黃羿馨／新竹即時報導
國民黨新竹縣長初選競爭激烈，副縣長陳見賢農曆春節期間把握走春時機，深入基層市場與宮廟向鄉親拜年，並特別準備別具巧思的「1元小紅包」。圖／陳見賢團隊提供
國民黨新竹縣長初選競爭激烈，副縣長陳見賢農曆春節期間把握走春時機，深入基層市場與宮廟向鄉親拜年，並特別準備別具巧思的「1元小紅包」。圖／陳見賢團隊提供

國民黨新竹縣長初選競爭激烈，副縣長陳見賢農曆春節期間把握走春時機，深入基層市場與宮廟向鄉親拜年，並特別準備別具巧思的「1元小紅包」，結合書法設計將「2026」融入，搭配「馬力全開」主題，象徵新年全力以赴，宣示對縣政擘畫的全力衝刺。

2026九合一選舉

陳見賢表示，新的一年不只是節慶團圓，更是對未來的期許與承諾。「1元」代表從一開始、一步一腳印，也代表一心一意為新竹縣努力。小紅包承載的是滿滿祝福與行動決心，希望在新春之際，將溫暖與信念傳遞給每一位鄉親。

此次紅包設計特別以書法筆勢呈現「2026」字樣，透過筆畫延展與結構轉化，營造出奔馳前進的動感意象，呼應「馬力全開」主題，象徵面對新年度挑戰，將以更高效率與更強執行力推動交通建設、產業升級、教育優化與長照服務等重點政策。

陳見賢指出，新竹縣正處於關鍵轉型階段，從青年留才到樂齡照顧，每一項政策都需要持續累積與穩健推動。他強調，未來將以系統化治理思維，強化公共建設與民生服務量能，讓縣政發展「不只快，更要穩」。

春節期間，陳見賢將於多處地方公開發放創意小紅包，與鄉親面對面交流，2月15日（日）上午9時於竹東鎮傳統市場；2月17日（二）上午9時於峨眉鄉隆聖宮；2月20日（五）上午11時於竹北市彌陀山大佛寺。

陳見賢表示，走入市場與廟口，是傾聽民意最直接的方式。新的一年，他將持續貼近基層，用具體行動回應期待。

國民黨新竹縣長初選競爭激烈，副縣長陳見賢農曆春節期間把握走春時機，深入基層市場與宮廟向鄉親拜年，並特別準備別具巧思的「1元小紅包」。圖／陳見賢團隊提供
國民黨新竹縣長初選競爭激烈，副縣長陳見賢農曆春節期間把握走春時機，深入基層市場與宮廟向鄉親拜年，並特別準備別具巧思的「1元小紅包」。圖／陳見賢團隊提供

陳見賢 新竹 國民黨

延伸閱讀

竹縣長選舉藍營黨內初選競爭激烈 陳見賢喊話：理性對話取代情緒對立

新竹縣長之爭陳見賢完成登記 徐欣瑩喊話：民調領先就應比全民調

藍竹縣長初選啟動「37制」 陳見賢今登記、徐欣瑩現身竹市

藍營竹縣長初選啟動 陳見賢跑基層揮毫春聯、分享文化政見

相關新聞

藍營台中市長提名之爭 江啟臣：「全力團結」2026非贏不可

國民黨台中市長提名誰？立法院副院長江啟臣、立委楊瓊瓔爭取提名，國民黨中央黨部今赴台中協調，雙方協議民調機構與民調問題，預...

藍營竹縣長初選激戰！陳見賢走春拚人氣 1元小紅包吸睛

國民黨新竹縣長初選競爭激烈，副縣長陳見賢農曆春節期間把握走春時機，深入基層市場與宮廟向鄉親拜年，並特別準備別具巧思的「1...

藍營台中市長「姊弟之爭」 楊瓊瓔：民調機構、問卷題目已達共識

國民黨台中市長提名人選事宜今天由國民黨組發會召開協商，今日上午11點中央提名協調小組假台中市黨部召開參選人協調會議，會中...

李貞秀立委恐不保？黃國昌質疑雙標：勿針對個別立委政治攻擊

民眾黨不分區立委、陸配李貞秀國籍爭議持續，陸委會也說，不符合兩岸條例參選資格規定，年後將會積極處理。民眾黨主席、立委黃國...

李貞秀赴陸委會淚訴「早除戶籍」 吳思瑤：我最大立委再+1

民眾黨不分區立委、陸配李貞秀的國籍爭議持續，今出面說明早在民國88年就註銷在大陸湖南的戶籍，過程中李貞秀一度哽咽落淚。民...

國民黨台中市長「姐弟之爭」協調完成 3月底民調後馬上公布提名人選

國民黨台中市長提名之爭迎來新進展，黨中央今天赴台中黨部協調，立法院副院長江啟臣、立委楊瓊瓔皆派員參加，會中確定民調時間、...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。