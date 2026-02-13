藍營台中市長提名之爭 江啟臣：「全力團結」2026非贏不可

快訊

聯合報／ 記者黑中亮／台中即時報導
黨中央協商初選方式過後，江啟臣下午表示說，尊重相關協議內容，同意黨中央的安排。記者黑中亮／攝影
國民黨台中市長提名誰？立法院副院長江啟臣、立委楊瓊瓔爭取提名，國民黨中央黨部今赴台中協調，雙方協議民調機構與民調問題，預計三月底舉行。江啟臣今表示，尊重黨內機制、全力團結爭取提名。

國民黨台中市長提名人選，今日黨中央提名協調小組在台中市黨部召開參選人協調會議，江啟臣說，無論任何制度，團結才是最重要的事情；相關協議內容，個人尊重楊委員的建議，同意黨中央的安排。

江啟臣說，前提是2026年台中非贏不可，如何延續執政，這是黨員最重視的事；個人會全力爭取台中市民的認同，「我也有信心讓台中啟程、邁向旗艦城。」

