藍營台中市長提名之爭 江啟臣：「全力團結」2026非贏不可
國民黨台中市長提名誰？立法院副院長江啟臣、立委楊瓊瓔爭取提名，國民黨中央黨部今赴台中協調，雙方協議民調機構與民調問題，預計三月底舉行。江啟臣今表示，尊重黨內機制、全力團結爭取提名。
2026九合一選舉
國民黨台中市長提名人選，今日黨中央提名協調小組在台中市黨部召開參選人協調會議，江啟臣說，無論任何制度，團結才是最重要的事情；相關協議內容，個人尊重楊委員的建議，同意黨中央的安排。
江啟臣說，前提是2026年台中非贏不可，如何延續執政，這是黨員最重視的事；個人會全力爭取台中市民的認同，「我也有信心讓台中啟程、邁向旗艦城。」
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。