李四川擬參戰2026年新北市長 劉和然：有助新北持續大翻轉

新北市副市長劉和然今天表示，新北正處大翻轉關鍵時刻，台北市副市長李四川熟悉新北發展脈絡，具備解決問題的勇氣與魄力，祝福他代表國民黨參選2026年新北市長，盼延續建設成果。

劉和然上午出席新北市立土城醫院達文西手術突破1000例發表會後，接受中央社專訪。他11日已表明支持李四川爭取國民黨提名，今天表示，祝福李四川一切順利。

劉和然指出，新北正邁入大開發與轉型期，掌舵者須深入理解市政建設方向，才能對症解決問題。他以移除五股垃圾山、推動新泰塭仔圳重劃區為例，強調除方法外，更需面對爭議與突破困境的勇氣。

他表示，李四川長期參與市政，熟悉新北發展軌跡，能傾聽民意，也有承擔與解決問題的魄力，具備參選資格與條件，由李四川代表國民黨出征，有助新北持續大翻轉、大躍進。

談及協調過程，劉和然說，由市長侯友宜多次主導溝通，透過電話與會面等各種方式交換意見；李四川宣布投入選戰隔天，他也致電祝福。

至於時程安排，劉和然表示，因他與李四川皆具公職身分，去年底至今年初適逢預算審查與重大市政議題，待相關工作告一段落後，由李四川宣布參選。未來待春節後、李四川辭去副市長職務，3月起將有機會面對面交流基層走訪心得。

對於藍白合作議題，他說，將交由國民黨中央統籌協調。藍營在新北執政以來，完成升格與多項重大建設，基層回饋正面，若由國民黨延續執政，「絕對是品質保證」。