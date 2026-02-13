藍營台中市長「姊弟之爭」 楊瓊瓔：民調機構、問卷題目已達共識

國民黨台中市長提名人選事宜今天由國民黨組發會召開協商，今日上午11點中央提名協調小組假台中市黨部召開參選人協調會議，會中由立法院副院長江啟臣、立委楊瓊瓔等2位有意參選人決定3家民調機構，並且已經完成確認民調問卷題目內容，楊再強調個人始終尊重黨的制度。

立委楊瓊瓔表示，這段時間外界對台中市長提名的討論很多，個人理解基層與支持者的關心與焦慮；今天中央提名協調小組在台中召開會議，針對民調機構與問卷內容完成確認，這代表黨內提名程序正依照既定機制往前推進，也讓整個過程更加清楚、更加透明。

楊瓊瓔強調，個人始終尊重黨的制度，從頭到尾都是配合的一方。不論是黨中央，或是啟臣副院長，「只要願意坐下來協調，我都全力配合、展現誠意。」就今天會中包含我與啟臣副院長在內，雙方就民調機構與題目內容達成共識，這對後續提名作業來說，都是正面的發展。

楊瓊櫻說，「對我而言，重點從來不在個人，而在於程序是否公平、公開、透明，規則是否一致、結果能不能讓基層安心。只要制度清楚、過程公開，我相信不論最後結果如何，大家都能回到團結，一起為台中努力、為國民黨努力。」

楊再度表示，「台中要贏，國民黨要贏，靠的不是內耗，而是制度下的競爭，以及最後的整合。這一點，我一直放在心上，也願意用最大的誠意來面對。」