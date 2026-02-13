快訊

聯合報／ 記者游明煌／新北即時報導
李貞秀立委恐不保？黃國昌質疑雙標：勿針對個別立委政治攻擊。記者游明煌／攝影
民眾黨不分區立委、陸配李貞秀國籍爭議持續，陸委會也說，不符合兩岸條例參選資格規定，年後將會積極處理。民眾黨主席、立委黃國昌今天表示，法律適用應具普遍性與一致性，質疑民進黨政府現行標準與蔡英文時期大不相同，形同雙重標準，呼籲行政部門勿針對個別立委發動政治攻擊。

黃國昌今天上午到汐止中正市場掃街拜票，針對李貞秀問題受訪表示，兩岸人民關係條例的解釋與適用應回歸法律本身，並維持一貫標準，現在民進黨政府陸委會與蔡英文時期在相同議題的處理方式「天差地遠」，標準前後不一，難免引發外界質疑。

黃國昌說，與其在此議題不斷製造政治口水，針對個別立委政治攻擊，不如把心力放在實質政務，才是回應人民期待。

媒體詢問去年立法院衝突案10名立委起訴，立法院長韓國瑜表示遺憾。

黃國昌指出，韓國瑜院長一向議事中立與展現「大家長」高度，盼行政部門尊重國會職權，過去中華民國憲政史未曾發生總統對國會三讀通過法律選擇不公布，韓院長釋出善意希望化解對立，賴清德總統應正面回應。

