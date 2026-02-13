李貞秀立委恐不保？黃國昌質疑雙標：勿針對個別立委政治攻擊
民眾黨不分區立委、陸配李貞秀國籍爭議持續，陸委會也說，不符合兩岸條例參選資格規定，年後將會積極處理。民眾黨主席、立委黃國昌今天表示，法律適用應具普遍性與一致性，質疑民進黨政府現行標準與蔡英文時期大不相同，形同雙重標準，呼籲行政部門勿針對個別立委發動政治攻擊。
2026九合一選舉
黃國昌今天上午到汐止中正市場掃街拜票，針對李貞秀問題受訪表示，兩岸人民關係條例的解釋與適用應回歸法律本身，並維持一貫標準，現在民進黨政府陸委會與蔡英文時期在相同議題的處理方式「天差地遠」，標準前後不一，難免引發外界質疑。
黃國昌說，與其在此議題不斷製造政治口水，針對個別立委政治攻擊，不如把心力放在實質政務，才是回應人民期待。
媒體詢問去年立法院衝突案10名立委起訴，立法院長韓國瑜表示遺憾。
黃國昌指出，韓國瑜院長一向議事中立與展現「大家長」高度，盼行政部門尊重國會職權，過去中華民國憲政史未曾發生總統對國會三讀通過法律選擇不公布，韓院長釋出善意希望化解對立，賴清德總統應正面回應。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。