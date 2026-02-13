快訊

鰻魚飯名店「肥前屋」復活「3月再見」！熄燈7個月傳出好消息

三案纏身…高金素梅涉詐助理費 今赴北檢複訊

國民黨今協調台中市長選舉提名 組發會：雙方已決定民調機構及題目

聽新聞
0:00 / 0:00

國民黨台中市長「姐弟之爭」協調完成 3月底民調後馬上公布提名人選

聯合報／ 記者陳敬丰／台中即時報導
國民黨台中市長提名內戰，立法院副院長江啟臣（右）與立委楊瓊瓔（左）雙方今天再次協調，確定民調時間、機構與問卷題目。圖／聯合報系資料照
國民黨台中市長提名內戰，立法院副院長江啟臣（右）與立委楊瓊瓔（左）雙方今天再次協調，確定民調時間、機構與問卷題目。圖／聯合報系資料照

國民黨台中市長提名之爭迎來新進展，黨中央今天赴台中黨部協調，立法院副院長江啟臣、立委楊瓊瓔皆派員參加，會中確定民調時間、民調機構與問卷題目內容。台中市黨部表示，會議圓滿結束，兩造取得共識，黨中央也會在3月底民調結束後馬上公布結果，對外確定提名人選。

2026九合一選舉

國民黨台中市長提名內戰延燒已久，江啟臣與楊瓊瓔互不相讓，黨中央6日宣布將在3月最後一周民調，楊跟著黨中央發布新聞稿，並表示一切尊重黨中央，江則發表聲明稱公布民調時間違反當初協議，要求黨中央澄清，黨中央回應一切遵照協議，情勢一度劍拔弩張。

國民黨組發會今天表示，關於台中市長提名一事，今天上午11時中央提名協調小組已在台中市黨部召開協調會議，會中由江、楊兩方決定出3家民調機構，並確認問卷題目。

國民黨台中市黨部主委蘇柏興證實，今天上午黨中央的確在黨部開完協調會，江啟臣和楊瓊瓔都有派員參加，會中氣氛融洽，雙方達成共識，大致按照先前所簽署協議，在3月底民調，民調採85%政黨對比、15%黨內互比，詳細問卷內容、民調時間、機構與數字不對外公布。

蘇柏興指出，黨中央3月底完成民調後，會馬上公布由誰勝出，之後便向外界說明確定的提名人選，不會再拖到4月。

國民黨台中市黨部表示，今日江、楊協調氣氛融洽，雙方取得共識，黨中央也會在3月底民調結束後馬上公布結果，對外告知提名人選。圖／聯合報系資料照
國民黨台中市黨部表示，今日江、楊協調氣氛融洽，雙方取得共識，黨中央也會在3月底民調結束後馬上公布結果，對外告知提名人選。圖／聯合報系資料照

民調 國民黨 台中 楊瓊瓔 江啟臣

延伸閱讀

國民黨今協調台中市長選舉提名 組發會：雙方已決定民調機構及題目

美台貿易協議曝光 楊瓊瓔：中小企業占逾8成 受傷將危及台灣經濟

楊瓊瓔台中東勢拜票 老同學騎機車到場力挺喊「唯一支持」　

影／台中內戰未歇…江啟臣合體許淑華 她一句「未來主政」耐人尋味

相關新聞

國民黨今協調台中市長選舉提名 組發會：雙方已決定民調機構及題目

國民黨台中市長選舉提名尚未確定，立法院副院長江啟臣、國民黨立委楊瓊瓔有意爭取參選，今進行機制協調。國民黨組發會表示，有關...

李貞秀立委恐不保？黃國昌質疑雙標：勿針對個別立委政治攻擊

民眾黨不分區立委、陸配李貞秀國籍爭議持續，陸委會也說，不符合兩岸條例參選資格規定，年後將會積極處理。民眾黨主席、立委黃國...

李貞秀赴陸委會淚訴「早除戶籍」 吳思瑤：我最大立委再+1

民眾黨不分區立委、陸配李貞秀的國籍爭議持續，今出面說明早在民國88年就註銷在大陸湖南的戶籍，過程中李貞秀一度哽咽落淚。民...

國民黨台中市長「姐弟之爭」協調完成 3月底民調後馬上公布提名人選

國民黨台中市長提名之爭迎來新進展，黨中央今天赴台中黨部協調，立法院副院長江啟臣、立委楊瓊瓔皆派員參加，會中確定民調時間、...

直擊清水市場！何欣純籲朝野放下顏色 速審台美協議保障勞工

獲民進黨徵召參選2026台中市長的立委何欣純，今天上午由市議員王立任、楊典忠陪同，前往清水區中山路市場向攤商及市民拜票時...

影／李四川選新北還有藍白合？黃國昌：用最好的方式挑選最強候選人

民眾黨主席、立委黃國昌今天上午陪同議員參選人陳語倢到汐止中正市場掃街拜票，被問到「國民黨新北市長將由李四川代表出戰，藍...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。