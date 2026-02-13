聽新聞
國民黨台中市長「姐弟之爭」協調完成 3月底民調後馬上公布提名人選
國民黨台中市長提名之爭迎來新進展，黨中央今天赴台中黨部協調，立法院副院長江啟臣、立委楊瓊瓔皆派員參加，會中確定民調時間、民調機構與問卷題目內容。台中市黨部表示，會議圓滿結束，兩造取得共識，黨中央也會在3月底民調結束後馬上公布結果，對外確定提名人選。
國民黨台中市長提名內戰延燒已久，江啟臣與楊瓊瓔互不相讓，黨中央6日宣布將在3月最後一周民調，楊跟著黨中央發布新聞稿，並表示一切尊重黨中央，江則發表聲明稱公布民調時間違反當初協議，要求黨中央澄清，黨中央回應一切遵照協議，情勢一度劍拔弩張。
國民黨組發會今天表示，關於台中市長提名一事，今天上午11時中央提名協調小組已在台中市黨部召開協調會議，會中由江、楊兩方決定出3家民調機構，並確認問卷題目。
國民黨台中市黨部主委蘇柏興證實，今天上午黨中央的確在黨部開完協調會，江啟臣和楊瓊瓔都有派員參加，會中氣氛融洽，雙方達成共識，大致按照先前所簽署協議，在3月底民調，民調採85%政黨對比、15%黨內互比，詳細問卷內容、民調時間、機構與數字不對外公布。
蘇柏興指出，黨中央3月底完成民調後，會馬上公布由誰勝出，之後便向外界說明確定的提名人選，不會再拖到4月。
