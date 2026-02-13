快訊

鰻魚飯名店「肥前屋」復活「3月再見」！熄燈7個月傳出好消息

三案纏身…高金素梅涉詐助理費 今赴北檢複訊

國民黨今協調台中市長選舉提名 組發會：雙方已決定民調機構及題目

聽新聞
0:00 / 0:00

李貞秀赴陸委會淚訴「早除戶籍」 吳思瑤：我最大立委再+1

聯合報／ 記者張曼蘋／台北即時報導
民進黨立委吳思瑤酸李貞秀是「我最大立委再+1」。圖／聯合報系資料照片
民進黨立委吳思瑤酸李貞秀是「我最大立委再+1」。圖／聯合報系資料照片

民眾黨不分區立委、陸配李貞秀的國籍爭議持續，今出面說明早在民國88年就註銷在大陸湖南的戶籍，過程中李貞秀一度哽咽落淚。民進黨立委吳思瑤今中午表示，「是去抗議，還是自首？」更批「我最大立委再+1！李貞秀不甩政院，也把立院當細漢？」

2026九合一選舉

吳思瑤表示，內政部寄送放棄中國籍文件，李貞秀收了兩次都沒打開，還嗆「中華民國113席立委，有任何一個人需要像我一樣證明自己沒有雙重國籍的問題嗎？」她強調，沒有人是例外，只有李貞秀耍特權，這屆立法院在每位立委就任前，強制要求填寫的文件包括「確認本人知悉國籍法20條規定」、「若擁有外國籍，將依規定於就職前辦理放棄外國籍，並於一年內完成喪失該國籍並取得證明文件。」

吳思瑤說，每位立委都要填寫，所有國籍一律平等，並非針對中國籍，且行之有年，不是現在才開始。她也細數曾依同樣程序放棄外國國籍者，包括放棄美國籍的有陳唐山、蕭美琴、謝國樑、吳欣盈；放棄柬埔寨籍的有林麗禪；放棄馬來西亞籍的有羅美玲；唯二沒放棄而遭註銷當選證書的是李慶安、劉寬平。

「不分黨派不分國籍都適用，李貞秀以為妳最大嗎？」吳思瑤也點名立法院長韓國瑜，指出李貞秀宣誓就職前，立院有沒有將那張確認國籍文件發給李貞秀？有沒有收到回復？是李貞秀耍特權，還是韓國瑜給掩護？

國籍法 李貞秀 吳思瑤 陸配

延伸閱讀

白營軍購案立場遭疑轉彎 黃國昌：通過的不會是政院版

王世堅稱高金素梅是台灣派 吳思瑤舉三例：覺得她不是

日選舉壓倒性勝利 吳思瑤：挺台抗中通過民主檢驗

先酸白軍購條例「拼裝車打三折」 吳思瑤再嗆藍版本不敢期待

相關新聞

國民黨今協調台中市長選舉提名 組發會：雙方已決定民調機構及題目

國民黨台中市長選舉提名尚未確定，立法院副院長江啟臣、國民黨立委楊瓊瓔有意爭取參選，今進行機制協調。國民黨組發會表示，有關...

李貞秀立委恐不保？黃國昌質疑雙標：勿針對個別立委政治攻擊

民眾黨不分區立委、陸配李貞秀國籍爭議持續，陸委會也說，不符合兩岸條例參選資格規定，年後將會積極處理。民眾黨主席、立委黃國...

李貞秀赴陸委會淚訴「早除戶籍」 吳思瑤：我最大立委再+1

民眾黨不分區立委、陸配李貞秀的國籍爭議持續，今出面說明早在民國88年就註銷在大陸湖南的戶籍，過程中李貞秀一度哽咽落淚。民...

國民黨台中市長「姐弟之爭」協調完成 3月底民調後馬上公布提名人選

國民黨台中市長提名之爭迎來新進展，黨中央今天赴台中黨部協調，立法院副院長江啟臣、立委楊瓊瓔皆派員參加，會中確定民調時間、...

直擊清水市場！何欣純籲朝野放下顏色 速審台美協議保障勞工

獲民進黨徵召參選2026台中市長的立委何欣純，今天上午由市議員王立任、楊典忠陪同，前往清水區中山路市場向攤商及市民拜票時...

影／李四川選新北還有藍白合？黃國昌：用最好的方式挑選最強候選人

民眾黨主席、立委黃國昌今天上午陪同議員參選人陳語倢到汐止中正市場掃街拜票，被問到「國民黨新北市長將由李四川代表出戰，藍...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。