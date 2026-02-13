李貞秀赴陸委會淚訴「早除戶籍」 吳思瑤：我最大立委再+1

民眾黨不分區立委、陸配李貞秀的國籍爭議持續，今出面說明早在民國88年就註銷在大陸湖南的戶籍，過程中李貞秀一度哽咽落淚。民進黨立委吳思瑤今中午表示，「是去抗議，還是自首？」更批「我最大立委再+1！李貞秀不甩政院，也把立院當細漢？」

吳思瑤表示，內政部寄送放棄中國籍文件，李貞秀收了兩次都沒打開，還嗆「中華民國113席立委，有任何一個人需要像我一樣證明自己沒有雙重國籍的問題嗎？」她強調，沒有人是例外，只有李貞秀耍特權，這屆立法院在每位立委就任前，強制要求填寫的文件包括「確認本人知悉國籍法20條規定」、「若擁有外國籍，將依規定於就職前辦理放棄外國籍，並於一年內完成喪失該國籍並取得證明文件。」

吳思瑤說，每位立委都要填寫，所有國籍一律平等，並非針對中國籍，且行之有年，不是現在才開始。她也細數曾依同樣程序放棄外國國籍者，包括放棄美國籍的有陳唐山、蕭美琴、謝國樑、吳欣盈；放棄柬埔寨籍的有林麗禪；放棄馬來西亞籍的有羅美玲；唯二沒放棄而遭註銷當選證書的是李慶安、劉寬平。

「不分黨派不分國籍都適用，李貞秀以為妳最大嗎？」吳思瑤也點名立法院長韓國瑜，指出李貞秀宣誓就職前，立院有沒有將那張確認國籍文件發給李貞秀？有沒有收到回復？是李貞秀耍特權，還是韓國瑜給掩護？