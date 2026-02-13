快訊

鰻魚飯名店「肥前屋」復活「3月再見」！熄燈7個月傳出好消息

三案纏身…高金素梅涉詐助理費 今赴北檢複訊

國民黨今協調台中市長選舉提名 組發會：雙方已決定民調機構及題目

聯合報／ 記者屈彥辰／台北即時報導
國民黨2026年台中市長陷入立委楊瓊瓔（左）、立院副院長江啟臣（右）「姐弟之爭」。圖／聯合報系資料照片
國民黨2026年台中市長陷入立委楊瓊瓔（左）、立院副院長江啟臣（右）「姐弟之爭」。圖／聯合報系資料照片

國民黨台中市長選舉提名尚未確定，立法院副院長江啟臣、國民黨立委楊瓊瓔有意爭取參選，今進行機制協調。國民黨組發會表示，有關台中市長候選人提名事宜，今日上午11時中央提名協調小組假台中市黨部召開參選人協調會議，會中由雙方決定三家民調機構並已完成確認民調問卷題目內容。

國民黨中央黨部6日曾對外宣布台中市長提名協調，經溝通說明後，江啟臣、楊瓊瓔已簽署協議，同意在3月底前的最後一周（25日至31日）完成民調作業。

不過，江啟臣發出嚴正聲明，表示違背協議事項「同意不對外公布執行民意調查時間、機構等相關事項」，並質疑會讓民意調查受到外力介入，導致民調結果失真。對此，國民黨組發會回應，協議事項中所提的3月底，亦即3月的最後一周，並沒有公佈民調機構和民調日期，合乎協議事項內容。

