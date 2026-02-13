直擊清水市場！何欣純籲朝野放下顏色 速審台美協議保障勞工
獲民進黨徵召參選2026台中市長的立委何欣純，今天上午由市議員王立任、楊典忠陪同，前往清水區中山路市場向攤商及市民拜票時表示，何欣純針對台美貿易對等談判傳出重大進展，雙方昨日正式簽署最新關稅對等協議一事，除表達高度肯定，並向國會喊話，要求不分朝野應優先保障產業與勞工利益，讓協議盡速過關。
2026九合一選舉
何欣純上午身著粉色休閒外套，精神飽滿地在清水市場內穿梭，與基層民眾近距離接觸。她受訪時表示，這項關稅協議的簽訂是「台灣與台中產業界的一大喜事」；她強調，台中作為精密機械與製造業重鎮，產業界對此引頸期盼已久，協議的簽署確實讓許多在地企業「鬆了一口氣」。
然而，對於開放後可能帶來的產業衝擊，何欣純也展現謹慎態度，她呼籲行政院，必須在「開放競爭」與「產業保護」之間精準拿捏，取得更好的衡平點；同時建議政府應立即啟動受影響產業的配套措施，並加速編列相關補助預算，務必成為基層產業最強大的後盾。
對於協議接下來將送入國會審查，何欣純態度堅決喊話在野黨，指出這項協議攸關台灣整體的國家競爭力，「這不是藍綠的問題，而是台灣產業與勞工權益的問題」。呼籲立法院在野黨團「不要拖延、不要拒審」，應不分顏色、不分黨派共同支持，讓協議在即將到來的新會期中順利通過。
