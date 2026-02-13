陳亭妃首跨區為桃園議員鄭淑方助選 呼籲民調唯一支持

快訊

聯合報／ 記者鄭國樑／桃園即時報導
陳亭妃肯定鄭淑方用心服務。記者鄭國樑／攝影
民進黨立委陳亭妃贏得黨內台南市長提名，人氣旺，今天上午到桃園市楊梅區為同黨的議員鄭淑方黨內初選站台，現任議員八德區呂林小鳳、中壢區張曉昀、蘆竹許清順與爭取桃園區提名前議員簡志翔也到場助陣。陳亭妃表示這是她第一次為外縣市的議員助選，肯定張淑方在議會的表現，並呼籲支持接到民調電話一定要「唯一支持」，如果同時支持兩位，張的優勢就沒了。

陳亭妃分享她參加黨內初選的經驗，表示黨內初選的民調會問除了鄭淑方，有沒有另外支持誰？受訪者只要說還支持另一位，這樣鄭淑方會和另一位的參選者分數相等，優勢就沒了，何況新人參選有加分的機制，絕對會影響民調結果，所以一定要把「唯一支持」的數字比率拉高，千萬不要有「議員又不是只選一席」「鄭淑方穩啦」的想法，會很危險。

民進黨桃園市議員提名作業日前參選登記截止，楊梅區除了鄭淑方，還有黃盈淇、項柏翰新人，立委吳思瑤、議員許家睿日前陪同項博翰登記參選，衝擊地方選情，現任的鄭淑方今天舉辦「妃常女力 鄭向前進」，請來陳亭妃和幾位同黨議員助陣，上午先到楊梅錫福宮參香及致詞，隨後在楊梅市區掃街拜票，多位里長都到場力挺。

鄭淑方的姊夫是前議員張火爐，也是中華民國台拳道協會現任理事長，陳廷妃與跆拳道界淵源深，現任台南市跆拳道體育委員會主委、議員蔡旺詮是她爭取市長提名的助選大將，陪陳亭妃騎單車走遍37個行政區，張火爐也大力幫忙，陳廷妃稱讚張火爐任全國理事長不只出錢出力，還很用心推廣跆拳道運動，因此今天一定要來為張的小姨子張淑方站台。陳亭妃也肯定鄭淑方的胞姊鄭美英（張火爐妻子），現任楊梅區農會理事長建樹多，今天多位理監事和里長們都到場表示大家肯定鄭淑方對地方的服務都很用心，受到大家的支持。

陳亭妃（左二）到桃園為民進黨議員鄭淑方助選。記者鄭國樑／攝影
