陳亭妃首跨區為桃園議員鄭淑方助選 呼籲民調唯一支持

民進黨立委陳亭妃贏得黨內台南市長提名，人氣旺，今天上午到桃園市楊梅區為同黨的議員鄭淑方黨內初選站台，現任議員八德區呂林小鳳、中壢區張曉昀、蘆竹許清順與爭取桃園區提名前議員簡志翔也到場助陣。陳亭妃表示這是她第一次為外縣市的議員助選，肯定張淑方在議會的表現，並呼籲支持接到民調電話一定要「唯一支持」，如果同時支持兩位，張的優勢就沒了。

陳亭妃分享她參加黨內初選的經驗，表示黨內初選的民調會問除了鄭淑方，有沒有另外支持誰？受訪者只要說還支持另一位，這樣鄭淑方會和另一位的參選者分數相等，優勢就沒了，何況新人參選有加分的機制，絕對會影響民調結果，所以一定要把「唯一支持」的數字比率拉高，千萬不要有「議員又不是只選一席」「鄭淑方穩啦」的想法，會很危險。

民進黨桃園市議員提名作業日前參選登記截止，楊梅區除了鄭淑方，還有黃盈淇、項柏翰新人，立委吳思瑤、議員許家睿日前陪同項博翰登記參選，衝擊地方選情，現任的鄭淑方今天舉辦「妃常女力 鄭向前進」，請來陳亭妃和幾位同黨議員助陣，上午先到楊梅錫福宮參香及致詞，隨後在楊梅市區掃街拜票，多位里長都到場力挺。