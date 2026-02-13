嘉義縣市長選戰綠營雙箭齊發 蔡易餘、王美惠搶先布局

快訊

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導
年底嘉義縣、市長選戰升溫，民進黨率先完成提名，同屬英系政治夥伴，立委王美惠角逐嘉市長（右），立委蔡易餘（左）初選勝出選縣長。2人立法院並肩合作，啟動基層拜會行程，春節前向鄉親賀年，強化地方支持網絡，展現嘉義生活圈團隊作戰態勢。圖／取自蔡易餘臉書
年底嘉義縣、市長選戰升溫，民進黨率先完成提名，同屬英系政治夥伴，立委王美惠角逐嘉市長，立委蔡易餘初選勝出選縣長。相較之下，國民黨縣市長人選未明朗，嘉市藍白整合卡關，嘉縣長人選難產，讓綠營得以提前展開整體選戰部署，搶占先機。

2026九合一選舉

王美惠與蔡易餘立法院並肩合作，2人都以爭取地方建設與福利政策著稱，2人啟動基層拜會行程，春節前向鄉親賀年，強化地方支持網絡，展現嘉義生活圈團隊作戰態勢。

近來中央多項政策通過，成為2人強化選戰動員助力，包括提高老農津貼、推動農民退休儲蓄制度，以及社會住宅法修法，規畫保留一定比例給青年育兒家庭，有助提升民生福利政策利多。此外，縣長翁章梁宣布國中小免費午餐政策，也被外界解讀為延續綠營執政，替蔡易餘參選增添助力。

選戰策略上，蔡易餘扮演「母雞」角色，強化團隊整合，已展開鄉鎮市長選舉布局。他指出，嘉縣屬三級治理架構，縣府負責制定政策方向，鄉鎮市公所推動政策落實，唯有上下分工合作，建設才能落地。他強調，年底選舉不僅選縣長，更關係嘉義未來整體發展，目標是團結18鄉鎮市，開啟「黃金10年」。

王美惠強打親民路線，頻繁走訪基層、傾聽民意，常騎機車深入巷弄市場，被暱稱「機車立委」，展現貼近民眾形象。她強調，嘉市擁有小而精緻的城市特色與多元文化底蘊，有機會擔任市長，希望能讓「王美惠」成為市民引以為傲的名字。王、蔡2人不僅同屬綠營英系、國會並肩作戰，且皆為單身狀態，有更多時間精力衝刺年底選戰。隨著綠營率先整軍備戰，在野陣營何時完成整合，也將左右嘉縣市選戰整體態勢。

王美惠 蔡易餘 綠營 嘉義

