新北藍白整合困境 關鍵在議員席次

聯合報／ 記者葉德正游明煌／連線報導
民眾黨主席、投入新北市長選戰的黃國昌昨天上午與板橋區議員參選人林子宇前往板橋福德市場掃街拜票。記者張策／攝影
國民黨新北市長人選確定李四川出戰，藍白預計三月底前整合完成，地方人士分析，民眾黨知道黃國昌民調不容易贏李四川，「藍白整合關鍵不在市長而在議員」，民眾黨目標是議會取得超過三席組黨團，以利新北扎根，藍白怎麼提名、又怎麼合作將是未來一大考驗。

綠營人士指出，民進黨內部始終以「最艱困的一對一」為選戰基調，從未期待「藍白分」，白營議員插旗地點除藍營弱勢的三重、蘆洲選區外，中和、汐止等藍營優勢區才是考驗藍白合的關鍵地，畢竟藍營現任議員深耕許久，白營派人勢必攪亂一池春水。

國民黨新北市議會黨團書記長陳儀君表示，議員選戰「小雞要自己努力」，民眾黨若長期蹲點、落實服務有機會勝選，新人除仰賴母雞拉抬，還要精準評估選區結構差異，國民黨現任議員絕不會掉以輕心，地方黨部也要避免過度提名導致排擠。

國民黨新北市黨部主委黃志雄表示，新北藍白合作農曆年後啟動，市長層級由中央與民眾黨協調，議員還是要考慮自身人才與基層實力，不可能要求對方不提名，若某些選區白營缺乏人選，國民黨不排除多提名，透過議員選票拉抬市長選情。

黃志雄說，現階段國民黨要拼過半，至少要拿到卅四席以上，目前傾向提名卅六席，以藍營整體勝選為最高原則。

基隆是藍白合成功示範區，國民黨籍市長謝國樑首任即邀民眾黨籍邱佩琳出任副市長，三年來市政合作無間，去年底還辦藍白合作論壇，宣告藍白合對抗民進黨，加強連任保衛戰力道。謝國樑計畫選戰開打後，要掛出與邱佩琳合體看板，強化藍白合訴求。

