新北藍白整合困境 關鍵在議員席次

國民黨新北市長人選確定李四川出戰，藍白預計三月底前整合完成，地方人士分析，民眾黨知道黃國昌民調不容易贏李四川，「藍白整合關鍵不在市長而在議員」，民眾黨目標是議會取得超過三席組黨團，以利新北扎根，藍白怎麼提名、又怎麼合作將是未來一大考驗。

綠營人士指出，民進黨內部始終以「最艱困的一對一」為選戰基調，從未期待「藍白分」，白營議員插旗地點除藍營弱勢的三重、蘆洲選區外，中和、汐止等藍營優勢區才是考驗藍白合的關鍵地，畢竟藍營現任議員深耕許久，白營派人勢必攪亂一池春水。

國民黨新北市議會黨團書記長陳儀君表示，議員選戰「小雞要自己努力」，民眾黨若長期蹲點、落實服務有機會勝選，新人除仰賴母雞拉抬，還要精準評估選區結構差異，國民黨現任議員絕不會掉以輕心，地方黨部也要避免過度提名導致排擠。

國民黨新北市黨部主委黃志雄表示，新北藍白合作農曆年後啟動，市長層級由中央與民眾黨協調，議員還是要考慮自身人才與基層實力，不可能要求對方不提名，若某些選區白營缺乏人選，國民黨不排除多提名，透過議員選票拉抬市長選情。

黃志雄說，現階段國民黨要拼過半，至少要拿到卅四席以上，目前傾向提名卅六席，以藍營整體勝選為最高原則。

基隆是藍白合成功示範區，國民黨籍市長謝國樑首任即邀民眾黨籍邱佩琳出任副市長，三年來市政合作無間，去年底還辦藍白合作論壇，宣告藍白合對抗民進黨，加強連任保衛戰力道。謝國樑計畫選戰開打後，要掛出與邱佩琳合體看板，強化藍白合訴求。