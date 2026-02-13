新北市長選戰藍白整合 李四川不排斥與黃國昌民調

聽新聞
聯合報／ 記者林麗玉張策葉德正／台北報導
台北市副市長李四川宣布投入新北市長選舉，不排斥跟民眾黨參選人黃國昌比民調。記者曾原信／攝影
台北市副市長李四川宣布投入新北市長選舉，不排斥跟民眾黨參選人黃國昌比民調。記者曾原信／攝影

新北市長選戰下階段將推動藍白合，台北副市長李四川昨說，如果獲國民黨提名，要與民眾黨主席黃國昌以民調決定，他都不排斥，也會向黃與劉和然請益；黃國昌表示，若李出線，他不會當副手，未來市府最強團隊若涉及政黨合作，會進一步討論。

李四川前天宣布二月底請辭，三月將回熟悉的新北後，昨首發行程接受昔日任職高雄市府時期的同僚、媒體人王淺秋專訪，李四川回顧公務員四十多年追求的價值，並透露決定參選關鍵是八個字「當仁不讓、順勢而為」。

接下來新北如何藍白合？李四川說，他與黃國昌會是君子之爭，兩黨協調後如果有機制，他會參加，勝出就代表選新北，藍白合還是相當重要，施政要多數贊成，市政推展才能順利。新北市長侯友宜則重申「我們會全力支持李四川」。

李四川也透露，黃國昌曾約見面，但他還沒有宣布參選，也還不是擬參選人，沒有身分可以見面；至於民進黨新北市長參選人蘇巧慧，他說，蘇被提名時已經恭喜過，兩人都是屏東人，蘇巧慧年輕、有活力，以前相處就相當有禮貌，最後也一定是君子之爭。

黃國昌昨持續掃街，爭取民眾支持，黃國昌說，若是李四川出線，他不會當副手，這場選戰是讓新北市長選舉成為一場氣度與政策視野的競爭，在理性平台上提出負責任的施政藍圖，「給新北市民最好的政策願景」，他也有信心勝選，將盡全力讓市民相信他是新北「最好的選擇」。

蘇巧慧說，大家的面試官一樣是四百萬新北市民，她從參選以來，就按照規畫好的節奏陸戰、空戰並重；無論對手是誰，都已經做好準備，會不斷用更創新更貼心的政策，讓更多市民支持新北隊。

