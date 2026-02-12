彰化下屆鄉鎮市長競選活動…溪州先起跑 綠營喊「新溪州新選擇」

快訊

聯合報／ 記者簡慧珍／彰化即時報導
彰化縣溪州鄉莿仔埤圳產業文化協會執行長巫宛萍（右二），今舉辦縣內第一場鄉鎮市長參選造勢活動。記者簡慧珍／攝影

民進黨彰化縣溪州鄉長參選人巫宛萍，今舉辦全縣第一場鄉鎮市長參選人競選活動，並說明雖非溪州出生，但設籍溪州參與公民運動逾15年，保護溪州人文自然不輸土生土長溪州人。

巫宛萍現任莿仔埤圳產業文化協會執行長，是行政院中辦副執行長吳音寧的得力助手，今在溪州鄉大庄村開天宮宣布正式參選並發表競選歌曲，喊出「新溪州新選擇」口號，強調有社區營造經驗、建築方面專業，希望溪州鄉親能給她機會，運用這些專業營造不一樣的溪州。同樣從地方創生工作者起步的苗栗縣苑裡鎮長劉育育，及大庄村長陳元振、大庄社區總幹事陳振家和溪州鄉在地青年舉薦巫宛萍，活動洋溢文青風。

巫宛萍先感謝大庄村開天宮和社區志工，和她一起為社區長年付出，並回應外界質疑「不是在地人」；她說，她投身溪州莿仔埤圳護水運動就設籍溪州，迄今超過15年，對溪州的認識絕對不比溪州在地人少，她不是政二代，沒家族財團奧援，溪州鄉親是她的最大後盾。

據了解，國民黨籍鄉長江淑芬第二任年底屆滿，徵詢多名鄉內政界人士參選下屆鄉長都被婉拒，江淑芬找擔任縣政府秘書的兒子劉侑信出馬。劉侑信無黨籍，今表示，先做好眼前工作，還沒決定黨籍的事，關於選鄉長事務大概春節後展開，預定4月至5月間成立競總，將在歷任鄉長建設成果之上繼續服務溪州鄉民。

