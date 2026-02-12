快訊

賴總統特赦長照悲歌！8旬母道謝後陷沉默 律師曝心境：自認為做錯事

川普4月初訪陸、貝森特先見何立峰？陸外交部、商務部回應了

鳳山高中徵伴遊「限女學生」1對1陪聊傑出校友 驚動議員、立委

聽新聞
0:00 / 0:00

李四川請辭戰新北…趙少康力挺 喊話台中應「好好參考早點整合」

聯合報／ 記者鄭媁／台北即時報導
中廣前董事長趙少康。(記者葉信菉／攝影)
中廣前董事長趙少康。(記者葉信菉／攝影)

台北市副市長李四川正式宣布請辭參選新北市長。中廣前董事長趙少康讚，李四川就是新北需要的人，他只有一句話「全力支持李四川」。國民黨在台中市長人選提名也出現僵局，台中應該好好參考新北的做法，早點協調整合，推出最強人選。

2026九合一選舉

趙少康指出，雖然李四川目前是台北市副市長，但他的歷練非常完整，曾任新北市副市長、高雄市副市長、行政院秘書長、國民黨秘書長，一路走來都是非常專業、紮實的行政官員。更重要的是，李四川是學工程出身。學工程的人都有的特質就是務實、看數據、重效率、重成果、不譁眾取寵，這正是現在新北市最需要的市長類型。

趙少康說，這也是為什麼他的民調一直維持在高檔，因為大家看得到，他務實、懂建設、會做事。新北市幅員遼闊，有很多地方建設需要推動、需要改善、需要升級，這些都不能只靠口號，而是要靠一個真正懂工程、懂執行、懂管理的市長。

趙少康表示，他也要肯定新北市長侯友宜與副市長劉和然的氣度，在這個時間點侯友宜願意站出來協調，選擇團結力挺李四川，展現出顧全大局、以勝選為優先的態度。因為選舉從來不是只看個人，而是要看整體形勢、看誰最有機會贏、誰最能帶領新北繼續向前。

趙少康說，新北這一戰還有更重要的關鍵——藍白後續的協調。他一再強調，藍白一定要合作，不能各走各的，不能增加風險，經過2024大選的經驗，大家應該都看得很清楚。他相信民眾黨主席黃國昌是有這樣的風度，願意遵守遊戲規則。

趙少康說，新北需要的是務實、能做事、會做事的市長，他相信李四川就是這樣的人，也期待藍白攜手合作，一起為新北找出最好的選擇。

他也提到，國民黨在台中市長人選提名也出現僵局，他認為台中應該好好參考新北的做法，早一點協調整合，推出最強人選，避免內耗，才能把戰力集中對外，贏得勝選。

李四川 趙少康 藍白 國民黨

延伸閱讀

早掛「新北就愛李四川」看板 何元楷：用行動做川伯後盾幫宣傳

蔣萬安李四川「雙箭頭效應」藍曝除高雄..還有北台這一縣市

如何協調李四川出線 侯友宜：兩人常聯繫、見面

人氣超旺！被問與李四川雙強外溢效應...蔣萬安8字回應

相關新聞

嘉縣長選戰賀卡提「改變」引熱議 吳容輝給了答案

嘉義縣長選戰逐漸升溫，綠營執政逾20年，民進黨經初選提名立委蔡易餘角逐縣長寶座，啟動布局。藍營參選人未明朗，被視為「在野...

港湖泛綠之爭 高嘉瑜自稱受害者...吳欣岱反擊了

2026北市港湖選區議員選戰，有超級吸票機之稱的前立委高嘉瑜回鍋參選，讓同黨議員新人憂心搶票，高嘉瑜今主動拋「配票」，並...

李四川請辭戰新北…趙少康力挺 喊話台中應「好好參考早點整合」

台北市副市長李四川正式宣布請辭參選新北市長。中廣前董事長趙少康讚，李四川就是新北需要的人，他只有一句話「全力支持李四川」...

高嘉瑜稱泛綠分裂受害者...回鍋選議員拋「四季紅」配票

2026民進黨北市港湖議員選戰，前立委高嘉瑜回鍋參選，因高過去有超級吸票機之稱，也讓同黨議員新人憂心搶票，高嘉瑜今天在臉...

外界批藍縣市長提名慢 張雅屏：提名作業沒有停下腳步

國民黨2026縣市長提名作業緩步前進，基層焦慮。國民黨考紀會主委張雅屏以2018年以及2022年的兩黨提名時程相較，表示...

為兒出賽HBL喝采！謝典霖遭酸0貢獻 粗口嗆：你媽才拖垮籃球

彰化縣議會議長、同時身兼籃協理事長的謝典霖，昨(11)日上午在Threads發文分享兒子參加HBL高中籃球甲級聯賽的心情，未料貼文曝光後引發大批網友湧入留言批評，甚至出現激烈言語交鋒。謝典霖回覆網友時一句「你媽才拖垮籃球咧」引爆爭議，再度掀起輿論風波。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。