李四川請辭戰新北…趙少康力挺 喊話台中應「好好參考早點整合」

台北市副市長李四川正式宣布請辭參選新北市長。中廣前董事長趙少康讚，李四川就是新北需要的人，他只有一句話「全力支持李四川」。國民黨在台中市長人選提名也出現僵局，台中應該好好參考新北的做法，早點協調整合，推出最強人選。

趙少康指出，雖然李四川目前是台北市副市長，但他的歷練非常完整，曾任新北市副市長、高雄市副市長、行政院秘書長、國民黨秘書長，一路走來都是非常專業、紮實的行政官員。更重要的是，李四川是學工程出身。學工程的人都有的特質就是務實、看數據、重效率、重成果、不譁眾取寵，這正是現在新北市最需要的市長類型。

趙少康說，這也是為什麼他的民調一直維持在高檔，因為大家看得到，他務實、懂建設、會做事。新北市幅員遼闊，有很多地方建設需要推動、需要改善、需要升級，這些都不能只靠口號，而是要靠一個真正懂工程、懂執行、懂管理的市長。

趙少康表示，他也要肯定新北市長侯友宜與副市長劉和然的氣度，在這個時間點侯友宜願意站出來協調，選擇團結力挺李四川，展現出顧全大局、以勝選為優先的態度。因為選舉從來不是只看個人，而是要看整體形勢、看誰最有機會贏、誰最能帶領新北繼續向前。

趙少康說，新北這一戰還有更重要的關鍵——藍白後續的協調。他一再強調，藍白一定要合作，不能各走各的，不能增加風險，經過2024大選的經驗，大家應該都看得很清楚。他相信民眾黨主席黃國昌是有這樣的風度，願意遵守遊戲規則。

趙少康說，新北需要的是務實、能做事、會做事的市長，他相信李四川就是這樣的人，也期待藍白攜手合作，一起為新北找出最好的選擇。

他也提到，國民黨在台中市長人選提名也出現僵局，他認為台中應該好好參考新北的做法，早一點協調整合，推出最強人選，避免內耗，才能把戰力集中對外，贏得勝選。