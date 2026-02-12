嘉縣長選戰賀卡提「改變」引熱議 吳容輝給了答案

快訊

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導
嘉義縣長選戰逐漸升溫，藍營參選人未明朗，被視為「在野大聯盟」潛在人選的中選會代理主委吳容輝，最近寄給地方人士賀年卡，提出「嘉義一定會改變」字句，被政壇解讀為投入縣長選戰試水溫。記者魯永明／翻攝
嘉義縣長選戰逐漸升溫，藍營參選人未明朗，被視為「在野大聯盟」潛在人選的中選會代理主委吳容輝，最近寄給地方人士賀年卡，提出「嘉義一定會改變」字句，被政壇解讀為投入縣長選戰試水溫。記者魯永明／翻攝

嘉義縣長選戰逐漸升溫，綠營執政逾20年，民進黨經初選提名立委蔡易餘角逐縣長寶座，啟動布局。藍營參選人未明朗，被視為「在野大聯盟」潛在人選的中選會代理主委吳容輝，最近寄給地方人士賀年卡，提出「嘉義一定會改變」字句，被政壇解讀為投入縣長選戰試水溫。對此，吳容輝面對詢問微笑回應，「我目前身分是中選會代理主委，不適合也不宜談論選舉議題，而且我未決定是否投入選戰。提改變是希望大家共同思考，如何讓嘉義縣未來發展更好。」

吳容輝農曆年前寄發馬年賀卡給地方人士，賀卡以紅底設計呈現，內頁詳列其完整行政歷練，包括曾任嘉縣環保局長、縣府秘書長，歷經李雅景、陳明文、張花冠及翁章梁等4任縣長，擔任副縣長，隨後升任中央，出任內政部政務次長，並曾任台鹽及台酒董事長，行政資歷橫跨地方與中央。賀卡內文字「只要實實在在去做，一樣一樣把事情做出來，我們相信嘉義就一定會改變」。

據了解，中選會新任委員待立法院審查投票通過，預計3月中旬完成交接，屆時卸下代理主委職務，吳容輝將有更多時間返鄉與基層互動，讓外界持續關注其政治動向。國民黨內部對勸進吳容輝代表在野大聯盟參選，抱持高度期待，黨內人士與其保持聯繫，但吳容輝維持低調，未正面表態。

另一方面，民進黨提名縣長參選人蔡易餘積極布局，上月與吳容輝出席議員黃啟豪舉辦的新港鄉親子控窯活動，雙方同台引發關注。面對藍營提出「在野大聯盟」，蔡易餘表示，近2年在國會多次見證藍白合作模式，但不論政黨如何整合，選戰關鍵仍在是否能真正了解地方需求。蔡易餘強調，他將持續按部就班深入基層，傾聽鄉親心聲，以務實態度爭取民眾支持。

蔡易餘 嘉義 中選會 藍營 藍白合

