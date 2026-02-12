高嘉瑜稱泛綠分裂受害者...回鍋選議員拋「四季紅」配票

2026民進黨北市港湖議員選戰，前立委高嘉瑜回鍋參選，因高過去有超級吸票機之稱，也讓同黨議員新人憂心搶票，高嘉瑜今天在臉書拋出「四季紅」配票，表示「港湖民進黨，配票追求全壘打，集中票投民進黨。」

高嘉瑜今天在臉書表示，她遇到好久不見的前議員江志銘，都深知在港湖，只有團結才能爭取最大的席次，「我們都是泛綠分裂的受害者，志銘大哥也勉勵我努力贏回港湖。」

高嘉瑜拋出並建議港湖採取「四季紅」的配票策略，她也會全力配合黨的提名及選舉策略，票票民進黨港湖全壘打，努力為港湖拚第四席。

至於四季紅配票，是仿效1995年民進黨提出的配票策略，為配票集中選票方式，以支持者的出生季節訴求平均分票，讓提名人全部當選。