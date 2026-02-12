外界批藍縣市長提名慢 張雅屏：提名作業沒有停下腳步

快訊

聯合報／ 記者鄭媁／台北即時報導
國民黨前副秘書長張雅屏。圖／取自張雅屏臉書

國民黨2026縣市長提名作業緩步前進，基層焦慮。國民黨考紀會主委張雅屏以2018年以及2022年的兩黨提名時程相較，表示在極限壓縮下，確實是艱難挑戰，對現任國民黨中央而言，時間非常緊迫，但也沒有停下腳步。

張雅屏指出，當前很多人對於國民黨2026年縣市長提名作業，多做批評。客觀看一下2018年以及2022年的兩黨提名時程可知，到底這次國民黨的提名作業有什麼問題。

他指出，2018年也有許多縣市長是換屆，但2017年國民黨主席改選是時任主席洪秀柱負責，於5月20日即完成改選，依黨章8月20日全代會新任吳敦義主席就任，因此早於當時的全代會就提前確認布局原則，當年的第一波彰化縣長王惠美，還是經過初選於12月20日提名，在就職4個月後提名。

張雅屏說，2022年縣市長提名作業，相對於2018年與2026年，不少縣市是連任。前一年2021年主席改選因疫情於9月25日投票，時任主席朱立倫10月5日就職。第一波提名於就職5個多月後的2022年3月23日提名。

張雅屏說，2026年縣市長提名作業，前一年2025年時任主席朱立倫負責，則是10月18日才完成黨主席改選，新任黨主席鄭麗文趕在11月1日就任。12月24日第一波中常會台南市徵召立委謝龍介、高雄市徵召立委柯志恩、屏東縣徵召立委蘇清泉、台東縣徵召縣議長吳秀華參選，在就職未滿2個月內即提名。

「看出問題所在了嗎？極限壓縮下，這確實是艱難的挑戰。」張雅屏說，對現任國民黨中央而言，時間非常緊迫，但也沒有停下腳步。2026提名作業沒有停，攸關人民的兩岸和平止戰工作，更不能停。

