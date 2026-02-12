民眾黨團：李貞秀參選資格被不當曲解 邱垂正不適格

快訊

聯合報／ 記者林銘翰／台北即時報導
陸委會主委邱垂正。記者黃義書／攝影
民眾黨立委李貞秀國籍爭議持續延燒，陸委會主委邱垂正今天再度質疑參選資格有爭議。民眾黨立法院黨團表示，陸籍新住民在台灣的「年資」與相關權利，都是以取得身分證或設籍台灣的當年計算，邱垂正不當曲解法律，擔任陸委會主委毫不適格。

邱垂正上午接受廣播節目「POP撞新聞」專訪，質疑李貞秀參選不分區立委資格恐有重大爭議。邱垂正指出，兩岸人民關係條例第21條規定，原陸籍人士在台灣設戶籍滿10年才能登記成為公職候選人，李貞秀去年3月才確定放棄大陸戶籍、補繳證明，如此起算等於在台灣設戶籍未滿10年。

民眾黨立法院黨團稍早發布新聞稿表示，邱垂正接受節目專訪竟然自曝其短，完全暴露其尸位素餐、對主管業務不熟悉，更刻意誤導社會大眾。

民眾黨團指出，過去陸配透過婚嫁或依親來台，在台灣居住滿6年後才能依法取得台灣「戶籍」與「身分證」，至於取得參政權（被選舉權）更需要在台灣設籍滿10年，也就是原中國大陸籍新住民要取得中華民國參政權，條件比起其他國籍更加嚴格而非寬鬆。

民眾黨團說明，陸配來台初設戶籍登記、取得中華民國護照後，就已經被要求註銷對岸戶籍，內政部去年突然要求數萬陸配「再補件重新證明」，許多人因為來台多年證明遺失只能再跑一趟，也有人因為疾病或政治因素無法返回中國大陸，最後改用具結方式處理，而內政部也照單全收。

民眾黨團表示，依法論理，無論陸籍新住民採取補繳或具結，這些人在台灣的「年資」與相關權利，都是以取得身分證或設籍台灣的那一年計算。

民眾黨團質疑，按照邱垂正天馬行空的邏輯，去年補繳證明的1萬1868名陸配，許多人早已設籍台灣滿10年、20年，難道他們在2025年補繳之前的年資都不算數？過去每一次投票、參政及擔任軍公職都是非法？難道年資要「開始重新累積」才能享有在台灣應考試、服公職等相關權利？

民眾黨團批評，邱垂正法學觀混亂，不當曲解中華民國法律，擔任陸委會主委毫不適格，為了配合內政部長劉世芳的政治操作，不惜違背職權和良知，陸籍新住民的公民權淪為政治籌碼，更以錯誤資訊與不實言論混淆群眾視聽，難道還好意思誇口對新住民一視同仁？

