南投縣長許淑華稱有機會入主中市府 江啟臣：台中是門戶南投是明珠

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導
立法院副院長江啟臣今天到后里市場送春聯，拜票。圖／江啟臣服務處提供
爭取國民黨提名參選台中市長的立法院副院長江啟臣今天在后里市場送春聯拜票，被問到南投縣長許淑華昨天說，未來副院長有機會入主台中市政府，相信會跟南投縣有更密切合作，被解讀許力挺他；江啟臣說，台中是門戶，南投是明珠，台中跟南投不管在觀光旅遊生活圈上面，彼此是最佳的組合，也是最強的組合。

2026九合一選舉

江啟臣回應，他昨天很高興和許淑華縣長一起參加九九峰氦氣球樂園的開幕，這也是亞洲第三座，希望大家在過年期間能夠到南投走走，最重要的是要到南投會經過台中，台中是門戶，南投是明珠。所以台中跟南投實際上不管在觀光旅遊生活圈上面，我們是最佳的組合，也是最強的組合，強強聯手。

他說相信對於長期在推動中進中出，也就是台中進、台中出的觀光旅遊或者交通上面的概念是可行的 。謝謝許縣長對他的鼓勵，相信我們未來一定有機會一起合作，讓中投一家親，還有南投台中在各方面的合作跟整合有更多的發展。

媒體再問，台北市李四川副市長昨天說二月底要請辭台北市的副市長，侯友宜市長、劉和然副市長也宣布要全力支持他，怎麼看新北的選情？會不會覺得台中太慢？有沒有話想對李四川說？

江啟臣表示，大家很高興看到新北大團結，不管是侯市長也好，劉和然副市長也好，李四川都是他的好朋友，過去大家都一起奮戰過，在不同的議題上面，不同的場合上面，甚至不同的縣市還有中央或地方，都是他過去的好夥伴。甚至也是長官，他非常高興看到新北有這樣子的大團結的氣勢，他自己也是新北的女婿，所以身為新北人的女婿我也非常高興看到新北發展。

他說謝謝李四川願意承擔新北未來的重責大任，他相信由川伯來帶領，新北的市政一定可以更上一層樓。他也希望有機會讓台中能夠躍進旗艦城，跟新北一起相互合作。因為一個是第一大城，一個是第二大城，他相信新北跟台中也是一樣，是強強聯手。

有媒體問，立委何欣純問他何時要辭副院長？江啟臣表示，關於現在的職務跟未來要參選的，這當中都有很多，相關的法律規定，一切照規定來，也都有前例可循，大家都可以去參考。

媒體問，立委高金素梅傳出有助理費案，現在是有專辦共諜案的國安局出手，問他覺得合理嗎？會不會引發寒蟬效應？江啟臣表示，高金委員還有立法院，很多的人他相信都是這個人民選出來的，高金委員是原住民的委員，她服務的是全國的，過去長期以來也都為原住民的權益在發聲，面對此司法的問題，他希望司法能公平公正，能毋枉毋縱。

新北 江啟臣

