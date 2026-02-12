聽新聞
影／蔣萬安北投中繼市場拜年 妙回李四川雙強外溢效應
台北市副市長李四川昨天宣布二月底請辭，三月投入新北市長選戰。外界預期北市蔣萬安、新北李四川雙強效應可能有機會外溢到南部高雄，蔣萬安上午表示，現在最重要是讓市民朋友過一個好年，「恭喜發財、今馬熊讚」。
2026九合一選舉
台北市長蔣萬安上午到北投中繼市場拜年，蔣萬安跟所有攤商、親愛的鄉親祝賀。隨後表示會全力推進北投市場的改建，蓋好之後會帶給北投更不一樣的風貌。並表示昨天正式完成和輝達的簽約，輝達第一個海外總部也確定落腳北投、士林科技園區，未來不只是帶來工作機會，更會帶動北投區全面的提升跟發展，北投的發展無可限量，
蔣萬安感謝鄉親跟市府一起打拚，祝大家新年快樂、萬事平安。拜年活動中，台北市長蔣萬安親切和市民打招呼，遇到一群幼稚園小朋友更親切地坐在地上合影，隨後發紅包給民眾，約有一百多位民眾排隊領取。一位支持者拿著2022年蔣萬安競選市長得旗幟要求簽名，現場熱鬧滾滾。
