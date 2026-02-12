快訊

民眾黨前立委林國成反罷免活動辱罵賴總統三字經 北檢起訴從重量刑

刮刮樂哪個縣市刮中百萬元機率最高？第一名是它 房價3字頭

聽新聞
0:00 / 0:00

影／蔣萬安北投中繼市場拜年 妙回李四川雙強外溢效應

攝影中心／ 記者蘇健忠／台北即時報導
台北市長蔣萬安（前排右二）上午出席台灣年味在台北-北投中繼市場拜年活動，許多國民黨籍市議員陪同，蔣萬安拿著店家贈送的菜頭合影，希望有好彩頭。記者蘇健忠／攝影
台北市長蔣萬安（前排右二）上午出席台灣年味在台北-北投中繼市場拜年活動，許多國民黨籍市議員陪同，蔣萬安拿著店家贈送的菜頭合影，希望有好彩頭。記者蘇健忠／攝影

台北市副市長李四川昨天宣布二月底請辭，三月投入新北市長選戰。外界預期北市蔣萬安、新北李四川雙強效應可能有機會外溢到南部高雄，蔣萬安上午表示，現在最重要是讓市民朋友過一個好年，「恭喜發財、今馬熊讚」。

2026九合一選舉

台北市長蔣萬安上午到北投中繼市場拜年，蔣萬安跟所有攤商、親愛的鄉親祝賀。隨後表示會全力推進北投市場的改建，蓋好之後會帶給北投更不一樣的風貌。並表示昨天正式完成和輝達的簽約，輝達第一個海外總部也確定落腳北投、士林科技園區，未來不只是帶來工作機會，更會帶動北投區全面的提升跟發展，北投的發展無可限量，

蔣萬安感謝鄉親跟市府一起打拚，祝大家新年快樂、萬事平安。拜年活動中，台北市長蔣萬安親切和市民打招呼，遇到一群幼稚園小朋友更親切地坐在地上合影，隨後發紅包給民眾，約有一百多位民眾排隊領取。一位支持者拿著2022年蔣萬安競選市長得旗幟要求簽名，現場熱鬧滾滾。

台北市長蔣萬安（左）上午出席台灣年味在台北-北投中繼市場拜年活動，發紅包給民眾。記者蘇健忠／攝影
台北市長蔣萬安（左）上午出席台灣年味在台北-北投中繼市場拜年活動，發紅包給民眾。記者蘇健忠／攝影
台北市長蔣萬安上午出席北投中繼市場拜年活動，離去時揮手向民眾喊新年快樂。記者蘇健忠／攝影
台北市長蔣萬安上午出席北投中繼市場拜年活動，離去時揮手向民眾喊新年快樂。記者蘇健忠／攝影
台北市長蔣萬安（中）上午出席台灣年味在台北-北投中繼市場拜年活動，一位支持者拿2022年蔣萬安競選市長得旗幟要求簽名。記者蘇健忠／攝影
台北市長蔣萬安（中）上午出席台灣年味在台北-北投中繼市場拜年活動，一位支持者拿2022年蔣萬安競選市長得旗幟要求簽名。記者蘇健忠／攝影
台北市長蔣萬安上午在北投中繼市場發紅包，吸引一百多位民眾排隊領取。記者蘇健忠／攝影
台北市長蔣萬安上午在北投中繼市場發紅包，吸引一百多位民眾排隊領取。記者蘇健忠／攝影
台北市長蔣萬安（前排右三）上午出席活動，遇到一群幼稚園小朋友，便親切地坐在地上合影。記者蘇健忠／攝影
台北市長蔣萬安（前排右三）上午出席活動，遇到一群幼稚園小朋友，便親切地坐在地上合影。記者蘇健忠／攝影

蔣萬安 北投

延伸閱讀

蔣萬安李四川「雙箭頭效應」藍曝除高雄..還有北台這一縣市

人氣超旺！被問與李四川雙強外溢效應...蔣萬安8字回應

李四川請辭選新北 蔣萬安練歌單出爐...接任人選妙回1句話

「雙母雞旋風」將席捲濁水溪以南 李四川表態願助攻柯志恩

相關新聞

影／陳亭妃怒告冒名惡質粉專：傷害無關的陳宗彥讓她不忍了

民進黨台南市長參選人立委陳亭妃上午出席鹿耳門聖母廟活動，針對提告冒名粉專之事，她表示，從初選開始，就一直受到某個冒用「陳...

童子瑋指基隆市政暫停「林規謝不隨」 林右昌傳秘訣：穿破6雙鞋

內政部前部長、基隆市前市長林右昌今天與民進黨基隆市長參選人議長童子瑋合體，與各議員參選人到慈雲寺參拜，林右昌傳授曾拿破1...

李四川請辭選新北 蔣萬安練歌單出爐...接任人選妙回1句話

北市副市長李四川昨宣布二月底請辭，三月將回熟悉的新北投入新北市長選戰。對於北市長蔣萬安是否准辭？蔣昨天在李四川臉書底下留...

民眾黨初選竄素人黑馬 家樂福員工陳彥廷擁台大碩士學歷震驚網友

民眾黨新北市三重、蘆洲區市議員初選出現震撼結果。原本被外界視為勝券在握的黃國昌子弟兵周曉芸，意外敗給入黨僅一年多的素人陳彥廷。儘管周曉芸提出複查，執行民調的世新大學回函表示結果無異常，民眾黨中央委員會也正式核定提名陳彥廷參選。

影／蔣萬安北投中繼市場拜年 妙回李四川雙強外溢效應

台北市副市長李四川昨天宣布二月底請辭，三月投入新北市長選戰。外界預期北市蔣萬安、新北李四川雙強效應可能有機會外溢到南部高...

板橋福德市場掃街 黃國昌人氣熱絡也遇零星反彈

民眾黨主席、投入新北市長選戰的黃國昌今上午與板橋區議員參選人林子宇前往板橋福德市場掃街拜票。現場不少民眾主動上前握手、合...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。