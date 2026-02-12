為兒出賽HBL喝采！謝典霖遭酸0貢獻 粗口嗆：你媽才拖垮籃球

彰化縣議會議長、同時身兼籃協理事長的謝典霖，昨(11)日上午在Threads發文分享兒子參加HBL高中籃球甲級聯賽的心情，未料貼文曝光後引發大批網友湧入留言批評，甚至出現激烈言語交鋒。謝典霖回覆網友時一句「你媽才拖垮籃球咧」引爆爭議，再度掀起輿論風波。

謝典霖發文指出，彰化縣成功高中在HBL賽事中擊敗東山高中，拿下本屆第二勝。他以父親身分表示，兒子上場3分鐘拿下2分，「或許只是小小的數字，但對他而言卻是努力訓練、相信自己的成果。」他強調，籃球是團隊運動，得分之外，助攻、防守與默契同樣重要，並期許孩子持續努力，「一步一腳印往前邁進。」

不過，貼文底下卻湧入不少質疑聲浪。有網友留言「兒子打籃球，爸爸拖垮籃球」，暗諷謝典霖身為籃協理事長，卻被認為未積極改善台灣籃球環境。對此，謝典霖回覆「你媽才拖垮籃球咧」；又有網友留言道：「你兒子對球隊的貢獻，就跟你對台灣籃球的貢獻一樣欸。」讓謝典霖因此出言不遜，以粗話回覆網友：「你是什麼XXX？純測試，不要不爽」，整個討論串火藥味十足。

此外，也有網友批評他擔任理事長期間籃協會議流會頻傳、制度改革進度緩慢，並質疑國家隊徵召、職籃與基層銜接、洋將制度透明度等問題，呼籲他投入更多資源與時間改革環境。有球迷直言：「兒子得分+2，爸爸開會+0。」甚至有人要求他辭去理事長職務。

面對外界批評，謝典霖後來留言表示：「網友的留言是我的小編回的，你以為我那麼閒喔？」試圖將部分爭議言論歸因於社群管理人員，但未能平息網友的討論。

事實上，謝典霖近期才因與網紅合作開箱彰化溪州自家豪宅引發關注。影片中展示挑高室內籃球場、恆溫酒櫃與視聽室等設施，並提到「彰化的土地其實不貴，這棟如果在台北，大概就一般人的家庭」，相關言論遭部分網友質疑炫富意味濃厚。

此次因為替兒子加油的貼文延燒成輿論戰場，讓不少球迷也感嘆，原本單純的父親心情分享，卻因其公職與籃協理事長身分，被放大檢視。也有留言指出，「看到(謝典霖)對孩子發的文章覺得很讚，但看到回覆網友的方式，卻很失望。」