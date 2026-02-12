迎戰李四川 蘇巧慧：將提產業政策吸引企業投資新北

國民黨新北市長人選將由李四川出線，李四川近期協助台北市府與輝達簽約獲好評，民進黨新北市長參選人蘇巧慧今天表示，輝達本來在內湖的辦公空間太小，現在輝達新的總部留在北部，相信大家都非常支持，而且從中央到地方都會全力協助，而新北就在台北旁邊，也有許多人才和資源，接下來她也會提出更多的產業政見，希望吸引更多企業來進駐新北。

對手已經底定，蘇巧慧也說，大家的面試官一樣是四百萬新北市民，她從參選以來，就按照規畫好的節奏陸戰、空戰並重，除帶領新北隊深入大街小巷握到每一雙手，也已派報文宣、網路影片方式提出六大福利政見，為市民減輕負擔。

蘇巧慧說，無論對手是誰，我們都已經做好準備，會不斷用更創新更貼心的政策，讓更多市民支持蘇巧慧、支持新北隊。