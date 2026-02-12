影／陳亭妃怒告冒名惡質粉專：傷害無關的陳宗彥讓她不忍了

民進黨台南市長參選人立委陳亭妃上午出席鹿耳門聖母廟活動，針對提告冒名粉專之事，她表示，從初選開始，就一直受到某個冒用「陳亭妃後援會」名義的社群困擾。對方用她的名字創建粉絲專頁，但這個專頁行為非常奇怪，「有時支持，有時卻攻擊」，已多次向臉書檢舉，但一直未獲處理。

她指出，自己之所以生氣，是因為對方的行為已超越不是針對他個人，而傷害到其他無關的人士。特別是已經離開政治圈的陳宗彥，目前正在住院，大家都在為他集氣，在這個時候還在落井下時做傷害的動作，以這個假冒的後援會名義散布抹黑訊息，這種做法讓她無法接受。

陳亭妃強調，她已正式向警方五分局提出告訴，並再次向臉書檢舉，要求處理這個冒名行為。她表示，過去對方是針對自己，但這次卻傷害無關的陳宗彥，她才無法忍受，這在政治選戰中是不應該的，也違反基本道德，因此她必須採取正式行動。

她強調說，這個冒用名義的行為從初選就開始，對方有時在臉書上支持我，有時又攻擊我，我們多次檢舉都未獲回應，對方甚至利用我的個人資源和名義進行操作，已造成不可接受的傷害，因此我們必須正式處理。

據指出該粉專擅自擷取陳亭妃的公開活動照片作為大頭貼，昨天出現針對內政部前次長陳宗彥的戲謔言論，內容用「陳公」稱呼因腦溢血住院中的陳宗彥，讓陳亭妃不忍了。