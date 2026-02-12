板橋福德市場掃街 黃國昌人氣熱絡也遇零星反彈
民眾黨主席、投入新北市長選戰的黃國昌今上午與板橋區議員參選人林子宇前往板橋福德市場掃街拜票。現場不少民眾主動上前握手、合照，攤商熱情打氣，還有人送出自家商品為他加油，氣氛相當熱絡。不過，也有零星民眾當場高喊「支持李四川」、「不要來騙票」，支持與反對聲音交錯，選戰煙硝味漸濃。
2026九合一選舉
黃國昌一行人進入市場後，沿途逐攤致意，不少攤商主動招呼寒暄，有人送上水果、點心等自家產品象徵祝福，也有支持者拿出手機合影留念，短時間內聚集不少圍觀人潮。黃國昌不時停下腳步與攤商交談。
掃街過程中，因媒體與支持者緊跟拍攝，通道一度壅塞。黃國昌多次轉身提醒媒體，「小心不要為了拍照倒退走撞到人」，並示意大家注意市場內人潮與動線安全，避免影響攤商營業與民眾通行。
在熱情互動之外，也有零星民眾表達不同立場。有人當場高喊「支持李四川」，也有人嗆「不要來騙票」，但並未出現衝突，隨即在工作人員引導下繼續行程。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。