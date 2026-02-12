板橋福德市場掃街 黃國昌人氣熱絡也遇零星反彈

民眾黨主席、投入新北市長選戰的黃國昌今上午與板橋區議員參選人林子宇前往板橋福德市場掃街拜票。現場不少民眾主動上前握手、合照，攤商熱情打氣，還有人送出自家商品為他加油，氣氛相當熱絡。不過，也有零星民眾當場高喊「支持李四川」、「不要來騙票」，支持與反對聲音交錯，選戰煙硝味漸濃。

黃國昌一行人進入市場後，沿途逐攤致意，不少攤商主動招呼寒暄，有人送上水果、點心等自家產品象徵祝福，也有支持者拿出手機合影留念，短時間內聚集不少圍觀人潮。黃國昌不時停下腳步與攤商交談。

掃街過程中，因媒體與支持者緊跟拍攝，通道一度壅塞。黃國昌多次轉身提醒媒體，「小心不要為了拍照倒退走撞到人」，並示意大家注意市場內人潮與動線安全，避免影響攤商營業與民眾通行。