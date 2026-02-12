童子瑋指基隆市政暫停「林規謝不隨」 林右昌傳秘訣：穿破6雙鞋

內政部前部長、基隆市前市長林右昌今天與民進黨基隆市長參選人議長童子瑋合體，與各議員參選人到慈雲寺參拜，林右昌傳授曾拿破10萬票秘訣「第一次選舉時穿破6雙步鞋」。童子瑋則說，「這幾年市政好像暫停，很多人說，林市長規畫的，謝國樑都不隨。」

林右昌說，每年過年前他都會到地方參香祈福，感謝地方鄉親對他的栽培，今天陪市長參選人議長童子瑋及各議員參選人到慈雲寺參拜，希望大家心想事成。這幾年童議長問政及對市政的掌握，所有市民都看在眼裡，期待基隆市進步速度能夠更快一點，這是所有鄉親共同期待，他過去有很多規畫讓基隆逐步前進，他對童議長寄予厚望，希望童議長接下來提出更多市政的看法，爭取市民的認同和支持。

被問到曾拿下破10萬票有何秘訣傳授？林右昌說「我第一次參選市長穿破6雙步鞋」，首先是勤走基層傾聽民意很重要，了解各個角落民眾的心聲；其次是提出願景，願景「不是開支票騙選票」的口號，而是要提出具體的主張和落實的方法，用最誠懇的態度爭取市民的認同。

至於是不是接童議長競選總部主委？林右昌說，童議長競選架構有整體規畫，但要有新的思維、跳脫過去一貫的想法，開拓新局，也讓市民看到不一樣的團隊。

童子瑋說，林右昌擔任市長時他是議員，林右昌可以說是他的「師父」，他非常敬佩林右昌對市政的用心，也學習到很多市政規畫的理念，就像安樂國小周邊就有很多整體規畫，但林右昌卸任後很多市政建設計畫無法繼續執行或任何規畫，造成市政的落差。