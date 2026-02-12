快訊

民眾黨前立委林國成反罷免活動辱罵賴總統三字經 北檢起訴從重量刑

刮刮樂哪個縣市刮中百萬元機率最高？第一名是它 房價3字頭

遊日本東京注意！台人最愛「東京地鐵通票」3月漲價 交通套票新價格一次看

童子瑋指基隆市政暫停「林規謝不隨」 林右昌傳秘訣：穿破6雙鞋

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導
基隆市前市長林右昌今天與民進黨基隆市長參選人議長童子瑋合體，與各議員參選人到慈雲寺參拜上香。記者游明煌／攝影
基隆市前市長林右昌今天與民進黨基隆市長參選人議長童子瑋合體，與各議員參選人到慈雲寺參拜上香。記者游明煌／攝影

內政部前部長、基隆市前市長林右昌今天與民進黨基隆市長參選人議長童子瑋合體，與各議員參選人到慈雲寺參拜，林右昌傳授曾拿破10萬票秘訣「第一次選舉時穿破6雙步鞋」。童子瑋則說，「這幾年市政好像暫停，很多人說，林市長規畫的，謝國樑都不隨。」

2026九合一選舉

林右昌說，每年過年前他都會到地方參香祈福，感謝地方鄉親對他的栽培，今天陪市長參選人議長童子瑋及各議員參選人到慈雲寺參拜，希望大家心想事成。這幾年童議長問政及對市政的掌握，所有市民都看在眼裡，期待基隆市進步速度能夠更快一點，這是所有鄉親共同期待，他過去有很多規畫讓基隆逐步前進，他對童議長寄予厚望，希望童議長接下來提出更多市政的看法，爭取市民的認同和支持。

被問到曾拿下破10萬票有何秘訣傳授？林右昌說「我第一次參選市長穿破6雙步鞋」，首先是勤走基層傾聽民意很重要，了解各個角落民眾的心聲；其次是提出願景，願景「不是開支票騙選票」的口號，而是要提出具體的主張和落實的方法，用最誠懇的態度爭取市民的認同。

至於是不是接童議長競選總部主委？林右昌說，童議長競選架構有整體規畫，但要有新的思維、跳脫過去一貫的想法，開拓新局，也讓市民看到不一樣的團隊。

童子瑋說，林右昌擔任市長時他是議員，林右昌可以說是他的「師父」，他非常敬佩林右昌對市政的用心，也學習到很多市政規畫的理念，就像安樂國小周邊就有很多整體規畫，但林右昌卸任後很多市政建設計畫無法繼續執行或任何規畫，造成市政的落差。

童子瑋表示，「這幾年市政好像暫停，很多人說，林市長規畫的，謝國樑都不隨。」童子瑋表示，以文化中心圖書館為例至今第四年還沒有完工，還有城際轉運站等的問題。好的建設應該是一棒接一棒，他如果當選市長一定當「生活市長」傾聽市民的聲音，依過去好的建設和基礎持續建設，推出有感施政。

基隆市前市長林右昌今天與民進黨基隆市長參選人議長童子瑋合體，與各議員參選人到慈雲寺參拜上香。記者游明煌／攝影
基隆市前市長林右昌今天與民進黨基隆市長參選人議長童子瑋合體，與各議員參選人到慈雲寺參拜上香。記者游明煌／攝影
基隆市前市長林右昌今天與民進黨基隆市長參選人議長童子瑋合體，與各議員參選人到慈雲寺參拜上香。記者游明煌／攝影
基隆市前市長林右昌今天與民進黨基隆市長參選人議長童子瑋合體，與各議員參選人到慈雲寺參拜上香。記者游明煌／攝影

林右昌 童子瑋

延伸閱讀

童子瑋邀黃曙光向海軍官兵拜早年 憶共同促成軍港西遷

「基隆媽」賀年看板高掛街頭 童家祖孫三代聯名 童子瑋：祝基隆行大運

林右昌時期8年民政處長涉貪遭押 林辦：驚訝但尊重司法

童子瑋喊敬老金加倍發 謝國樑：財政穩定前提下研擬精準照顧長者方案

相關新聞

影／陳亭妃怒告冒名惡質粉專：傷害無關的陳宗彥讓她不忍了

民進黨台南市長參選人立委陳亭妃上午出席鹿耳門聖母廟活動，針對提告冒名粉專之事，她表示，從初選開始，就一直受到某個冒用「陳...

童子瑋指基隆市政暫停「林規謝不隨」 林右昌傳秘訣：穿破6雙鞋

內政部前部長、基隆市前市長林右昌今天與民進黨基隆市長參選人議長童子瑋合體，與各議員參選人到慈雲寺參拜，林右昌傳授曾拿破1...

李四川請辭選新北 蔣萬安練歌單出爐...接任人選妙回1句話

北市副市長李四川昨宣布二月底請辭，三月將回熟悉的新北投入新北市長選戰。對於北市長蔣萬安是否准辭？蔣昨天在李四川臉書底下留...

民眾黨初選竄素人黑馬 家樂福員工陳彥廷擁台大碩士學歷震驚網友

民眾黨新北市三重、蘆洲區市議員初選出現震撼結果。原本被外界視為勝券在握的黃國昌子弟兵周曉芸，意外敗給入黨僅一年多的素人陳彥廷。儘管周曉芸提出複查，執行民調的世新大學回函表示結果無異常，民眾黨中央委員會也正式核定提名陳彥廷參選。

板橋福德市場掃街 黃國昌人氣熱絡也遇零星反彈

民眾黨主席、投入新北市長選戰的黃國昌今上午與板橋區議員參選人林子宇前往板橋福德市場掃街拜票。現場不少民眾主動上前握手、合...

李四川投入新北市長選戰 盧秀燕：他一定能一馬當先

台北市副市長李四川昨天宣布二月底請辭，三月將回熟悉的新北，間接宣布三月投入新北市長選戰。台中市長盧秀燕上午說，李副市長是...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。