早掛「新北就愛李四川」看板 何元楷：用行動做川伯後盾幫宣傳

台北市副市長李四川可望代表國民黨，與民眾黨主席黃國昌會商新北市長選舉合作模式。爭取參選新北市議員的何元楷今天說，他在汐止掛出的「新北就愛李四川」看板，是李四川在新北第一面露出的看板，他用行動表達對「川伯」的支持及祝福。

何元楷表示，李四川昨天表態參選新北市長，就像是給支持者吃了定心丸一樣，讓大家都感到振奮不已。他曾在北市府秘書處任職，李是副市長。日前他就在汐止掛上「新北就愛李四川」的看板，除了表達對李四川的支持，也是獻上他對前長官的祝福。

何元楷回想起在北市府服務期間，李四川是長官，是一個務實且專業的人，熟知行政流程，時常一眼就發現問題，並提出具體的解決方案。李四川若能當上新北市長，相信絕對能為民謀福，幫市民朋友解決各種問題。

何元楷指出，目前民進黨新北市長參選人蘇巧慧已經在新北掛上許多看板，反觀剛表態的李四川，還沒有在新北正式掛上看板。雖然他資源有限，但為了幫助新北隊，他要把汐止「新北就愛李四川」這面看板給李四川，用行動做「川伯」的後盾，幫川伯宣傳，協助川伯贏下新北，讓新北更好。