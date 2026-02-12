蔣萬安李四川「雙箭頭效應」藍曝除高雄..還有北台這一縣市

快訊

聯合報／ 記者林麗玉楊正海／台北即時報導
台北市長蔣萬安今天到北投中繼市場拜早年。記者林麗玉／攝影

北市副市長李四川三月將投入新北市長選戰。對於北市蔣萬安、新北李四川雙強效應將外溢到南部高雄？藍營認為，的確等李四川新北走透透、穩定後，再到其他地方輔選，除南台灣高雄，蔣萬安是宜蘭女婿，對宜蘭選情也會有外溢效應。

國民黨議員張斯綱今天與蔣萬安到北投中繼市場拜早年，對於雙北蔣川雙強聯手將掀起2026外溢效應？張斯綱認為，應該一開始讓李四川先在新北地方，走透透，穩定之後，再來看其他地方的輔選行程，特別是李四川對高雄也很熟悉，對高雄的公共建設，還有過去的市政規畫，可以幫柯志恩補課，接上市政的建設，等到選舉中後期，兩人的選情穩定之後，雙箭頭效應走出來，輻射到全台。

甚至除了南台灣，張斯綱說，甚至蔣萬安是宜蘭女婿，宜蘭與雙北生活圈緊密結合，宜蘭朋友對蔣萬安的熟識度、認同度很高，所以對北北基宜也是雙箭頭威力最強大的地方。

議員汪志冰也表示，接下來蔣萬安、李四川可以聯合掛看板，相互幫忙，並且有外溢效應，李四川絕對是新北最佳人選。

台北市副市長李四川有意投入新北市長選舉，今天上午出席中廣節目，並接受媒體訪問。記者曾原信／攝影

