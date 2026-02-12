如何協調李四川出線 侯友宜：兩人常聯繫、見面

國民黨新北市長人選昨天確定由台北市副市長李四川出線，協調關鍵者新北市長侯友宜今天表示，協調方式很多，兩人經查聯繫打電話，也很常見面，因為大家目標很明確，就是希望市政不斷延續，能一棒接一棒，人選一定要對新北相當熟悉，更重要能讓新北發展迅速。

侯友宜今天出席三峽河長福橋改建工程被問到怎麼順利協調人選時表示，這段時間他一直跟大家報告「請大家放心」我們一定會找出最適當的人選，因為目標很明確，希望市政不斷延續外，更能一棒接一棒把它做到更好，所以一定要對新北市相當熟悉的人以外，也要能讓新北市發展更快速。

侯友宜說，這段時間謝謝大家關心「我們會全力支持李四川」，也感謝劉和然副市長在這段時間的勇於承擔的勇氣，我們全力團隊合作、一起拚市政，讓市民朋友能夠有感，更重要的未來也讓市民朋友期待會更高、更好，讓新北市發展更棒。

被問到兩人何時會再見面傳承經驗？侯友宜說，其實李四川副市長是老同事，兩人經常會有連絡，「電話打一打很多事情都可以溝通」，常常有聯絡，見面不見面都常常有，所以請大家安心，我們一直往前走。

被問到這次協調是打電話還是見面協調，侯友宜說，方式非常多，請大家安心，我們一切按照我們的穩定的步伐往前邁進。