人氣超旺！被問與李四川雙強外溢效應...蔣萬安8字回應
北市副市長李四川昨宣布二月底請辭，三月回熟悉的新北投入新北市長選戰。外界認為，北市蔣萬安、新北李四川雙強效應將外溢到南部高雄？蔣萬安今天被問及此議題，蔣說，現在最重要是讓市民朋友過一個好年，「恭喜發財、今馬熊讚」。
2026九合一選舉
蔣萬安今天上午到北投中繼市場拜早年，現場許多婆婆媽媽爭相要跟蔣萬安拍照，人氣相當旺，對於李四川宣布參選新北後，雙北將強強聯手，甚至有機會外溢到南台灣，蔣萬安今天受訪用簡單8個字回應，表示現在讓市民不過朋友過一個好年，所以「恭喜發財、今馬熊讚」。
至於李四川今專訪也提到，他待過高雄，許多場合會與柯志恩碰面，也都是屏東人，柯選過板橋會提供意見他，若往後柯志恩有需要，還是會到高雄協助。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。