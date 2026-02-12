人氣超旺！被問與李四川雙強外溢效應...蔣萬安8字回應

北市副市長李四川昨宣布二月底請辭，三月回熟悉的新北投入新北市長選戰。外界認為，北市蔣萬安、新北李四川雙強效應將外溢到南部高雄？蔣萬安今天被問及此議題，蔣說，現在最重要是讓市民朋友過一個好年，「恭喜發財、今馬熊讚」。

蔣萬安今天上午到北投中繼市場拜早年，現場許多婆婆媽媽爭相要跟蔣萬安拍照，人氣相當旺，對於李四川宣布參選新北後，雙北將強強聯手，甚至有機會外溢到南台灣，蔣萬安今天受訪用簡單8個字回應，表示現在讓市民不過朋友過一個好年，所以「恭喜發財、今馬熊讚」。

至於李四川今專訪也提到，他待過高雄，許多場合會與柯志恩碰面，也都是屏東人，柯選過板橋會提供意見他，若往後柯志恩有需要，還是會到高雄協助。