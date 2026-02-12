快訊

李四川請辭選新北 蔣萬安練歌單出爐...接任人選妙回1句話

聯合報／ 記者林麗玉楊正海／台北即時報導
北市長蔣萬安今天上午到北投中繼市場拜早年。記者林麗玉／攝影
北市長蔣萬安今天上午到北投中繼市場拜早年。記者林麗玉／攝影

北市副市長李四川昨宣布二月底請辭，三月將回熟悉的新北投入新北市長選戰。對於北市長蔣萬安是否准辭？蔣昨天在李四川臉書底下留言說，再過幾天就要過年，開放大家點歌，讓我過年好好練歌。」媒體今天問蔣，要練什麼歌？蔣萬安說，給我一點時間練習。

2026九合一選舉

至於李四川准辭，第三副市長何時會確定？蔣萬安回「人力銀行也是要放年假吧。」

蔣萬安今天上午到北投中繼市場拜早年，現場許多婆婆媽媽爭相要跟蔣萬安拍照，對於是否會對副市長李四川的請辭准辭？蔣萬安說，他說過，「川伯不管在哪裡，我都全力支持他。」

至於昨天到李副臉書底下留言，要大家點歌，蔣萬安今天反問媒體，「你們希望我唱什麼？」媒體低出網友敲碗的歌單「祝你幸福」、「手放開」、「愛我別走」、還有「勇氣」、「hold my hand」、Lady Gaga的歌等，問媒體「你們想要我唱什麼？給我一點時間練習。過年順便練歌。」

蔣萬安 李四川

