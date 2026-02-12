聽新聞
0:00 / 0:00
李四川請辭選新北 蔣萬安練歌單出爐...接任人選妙回1句話
北市副市長李四川昨宣布二月底請辭，三月將回熟悉的新北投入新北市長選戰。對於北市長蔣萬安是否准辭？蔣昨天在李四川臉書底下留言說，再過幾天就要過年，開放大家點歌，讓我過年好好練歌。」媒體今天問蔣，要練什麼歌？蔣萬安說，給我一點時間練習。
2026九合一選舉
至於李四川准辭，第三副市長何時會確定？蔣萬安回「人力銀行也是要放年假吧。」
蔣萬安今天上午到北投中繼市場拜早年，現場許多婆婆媽媽爭相要跟蔣萬安拍照，對於是否會對副市長李四川的請辭准辭？蔣萬安說，他說過，「川伯不管在哪裡，我都全力支持他。」
至於昨天到李副臉書底下留言，要大家點歌，蔣萬安今天反問媒體，「你們希望我唱什麼？」媒體低出網友敲碗的歌單「祝你幸福」、「手放開」、「愛我別走」、還有「勇氣」、「hold my hand」、Lady Gaga的歌等，問媒體「你們想要我唱什麼？給我一點時間練習。過年順便練歌。」
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。