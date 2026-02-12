快訊

立院大亂鬥！柯建銘「拐杖彈飛」擊中徐巧芯 藍綠10立委傷害罪起訴

經典賽／3A重砲內野手龍恩出征經典賽 台灣血統是PTT鄉民「神」出來的

馬年最強預測 李同榮：台北天龍國將消失、房市迎三強鼎立新時代

民眾黨議員初選落幕、選戰啟動 黃國昌將合體三蘆參選人

聯合報／ 記者張策／新北即時報導
民眾黨主席黃國昌表示未來當然會合體三蘆地區參選人陳彥廷進行掃街。記者張策／攝影
民眾黨主席黃國昌今與板橋區議員參選人林子宇前往板橋福德市場掃街，被媒體追問到未來是否會與三重、蘆洲選區參選人陳彥廷合體掃街，他強調「只要通過初選，就是我們台灣民眾黨同事」，黨內會全力協助地方選戰布局。

2026九合一選舉

三蘆選區日前完成黨內初選，由素人參選人陳彥廷擊敗黃國昌「四大金釵」之一的周曉芸，相關結果經複查程序後維持不變。黃國昌面對媒體詢問，未來是否會與三蘆初選勝出者一同掃街時直言，「當然會啊」，並指出通過初選就是同事。

他表示，既然對方通過初選，就代表民眾黨參選，「那就是我們的同事」。黃國昌坦言，雖然陳彥廷參與政治的形式與傳統路線略有不同，但只要經過黨內機制產生人選，就應給予支持。

黃國昌也說，已責成組織部主動聯繫陳彥廷，針對三蘆選區後續選戰要有更具體的規畫與行動，協助整合資源、強化基層經營。

黃國昌 台灣民眾黨 同事

