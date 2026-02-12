民眾黨議員初選落幕、選戰啟動 黃國昌將合體三蘆參選人

民眾黨主席黃國昌今與板橋區議員參選人林子宇前往板橋福德市場掃街，被媒體追問到未來是否會與三重、蘆洲選區參選人陳彥廷合體掃街，他強調「只要通過初選，就是我們台灣民眾黨的同事」，黨內會全力協助地方選戰布局。

三蘆選區日前完成黨內初選，由素人參選人陳彥廷擊敗黃國昌「四大金釵」之一的周曉芸，相關結果經複查程序後維持不變。黃國昌面對媒體詢問，未來是否會與三蘆初選勝出者一同掃街時直言，「當然會啊」，並指出通過初選就是同事。

他表示，既然對方通過初選，就代表民眾黨參選，「那就是我們的同事」。黃國昌坦言，雖然陳彥廷參與政治的形式與傳統路線略有不同，但只要經過黨內機制產生人選，就應給予支持。

黃國昌也說，已責成組織部主動聯繫陳彥廷，針對三蘆選區後續選戰要有更具體的規畫與行動，協助整合資源、強化基層經營。