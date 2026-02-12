「雙母雞旋風」將席捲濁水溪以南 李四川表態願助攻柯志恩

北市副市長李四川昨宣布二月底請辭，三月回熟悉的新北投入新北市長選戰。外界認為，北市蔣萬安、新北李四川雙強效應將外溢到南部高雄？李四川今專訪表示，他待過高雄，許多場合會與柯志恩碰面，也都是屏東人，柯選過板橋會提供意見他，若往後柯志恩有需要，還是會到高雄協助。

李四川今天接受媒體人王淺秋廣播專訪也透露，立法院長韓國瑜心裡希望他去承擔新北，但嘴巴也知道他不想選舉，每次都會笑笑，但只要說不想去承擔，韓院長就會說不行不行，這當然是鼓勵，李也透露他跟韓院長說沒有韓的口才，反應也沒有韓快，韓都會說，「不，不，那就是你的特色。」

至於前主席朱立倫，李四川說，他應該還是跟著朱主席的時間比較長，朱主席的學識、口才都相當好，跟著他也學很多財經經驗，也曾跟朱提過沒有選舉過，不過朱立倫也允諾會全力協助，非常謝謝朱的提拔與照顧。

李四川今天也提到民進黨新北市長參選人蘇巧慧，李說，蘇提名的時候已經有恭喜她，兩人也都是屏東人，並且讚蘇巧慧年輕、有活力，以前相處,就相當有禮貌，假設最後是他參選，最後一定是君子之爭。很多人都很清楚很少去批評所有政黨，只有舊事情提出做得好不好，

至於國民黨高雄市長參選人柯志恩，李四川說，他待過高雄，許多場合都會碰面，也都屏東人，有些經驗會提供給柯，柯選過板橋，柯也會提供意見，往後柯有需要，還是會到高雄協助。