快訊

立院大亂鬥！柯建銘「拐杖彈飛」擊中徐巧芯 藍綠10立委傷害罪起訴

經典賽／3A重砲內野手龍恩出征經典賽 台灣血統是PTT鄉民「神」出來的

馬年最強預測 李同榮：台北天龍國將消失、房市迎三強鼎立新時代

「雙母雞旋風」將席捲濁水溪以南 李四川表態願助攻柯志恩

聯合報／ 記者林麗玉／台北即時報導
欲投入新北市長選舉的台北市副市長李四川（中）上午出席中廣節目，表示目前仍是台北市副市長身份，新北市政見三月會再說明。記者曾原信／攝影
欲投入新北市長選舉的台北市副市長李四川（中）上午出席中廣節目，表示目前仍是台北市副市長身份，新北市政見三月會再說明。記者曾原信／攝影

北市副市長李四川昨宣布二月底請辭，三月回熟悉的新北投入新北市長選戰。外界認為，北市蔣萬安、新北李四川雙強效應將外溢到南部高雄？李四川今專訪表示，他待過高雄，許多場合會與柯志恩碰面，也都是屏東人，柯選過板橋會提供意見他，若往後柯志恩有需要，還是會到高雄協助。

2026九合一選舉

李四川今天接受媒體人王淺秋廣播專訪也透露，立法院長韓國瑜心裡希望他去承擔新北，但嘴巴也知道他不想選舉，每次都會笑笑，但只要說不想去承擔，韓院長就會說不行不行，這當然是鼓勵，李也透露他跟韓院長說沒有韓的口才，反應也沒有韓快，韓都會說，「不，不，那就是你的特色。」

至於前主席朱立倫，李四川說，他應該還是跟著朱主席的時間比較長，朱主席的學識、口才都相當好，跟著他也學很多財經經驗，也曾跟朱提過沒有選舉過，不過朱立倫也允諾會全力協助，非常謝謝朱的提拔與照顧。

李四川今天也提到民進黨新北市長參選人蘇巧慧，李說，蘇提名的時候已經有恭喜她，兩人也都是屏東人，並且讚蘇巧慧年輕、有活力，以前相處,就相當有禮貌，假設最後是他參選，最後一定是君子之爭。很多人都很清楚很少去批評所有政黨，只有舊事情提出做得好不好，

至於國民黨高雄市長參選人柯志恩，李四川說，他待過高雄，許多場合都會碰面，也都屏東人，有些經驗會提供給柯，柯選過板橋，柯也會提供意見，往後柯有需要，還是會到高雄協助。

李四川 屏東

延伸閱讀

影／ 李四川感謝侯友宜支持 新北市政見三月公布

宣布選新北...李四川8個字曝決定「當仁不讓、順勢而為」

新北藍白合...李四川表態了：有機會將來請益黃國昌

宣布參選新北...李四川曝一施政敬佩侯友宜這魄力 將請益劉和然

相關新聞

宣布選新北...李四川8個字曝決定「當仁不讓、順勢而為」

北市副市長李四川昨天宣布二月底請辭，三月將回熟悉的新北，間接宣布三月投入新北市長選戰。李四川今天接受媒體人王淺秋專訪，李...

李四川除雙北連線 李明賢曝藍屏東戰隊：拚台灣頭贏到台灣尾

北市副市長李四川宣布2月底將辭副市長，3月投入新北市長選戰。國民黨議員李明賢說，國民黨出戰2026選戰，新北李四川、高雄...

李四川請辭選新北 蔣萬安練歌單出爐...接任人選妙回1句話

北市副市長李四川昨宣布二月底請辭，三月將回熟悉的新北投入新北市長選戰。對於北市長蔣萬安是否准辭？蔣昨天在李四川臉書底下留...

新北藍白合...李四川表態了：有機會將來請益黃國昌

北市副市長李四川二月底請辭，宣布三月將回熟悉的新北，投入新北市長選戰。接下來新北藍白合？李四川說，新北藍白合相當重要，李...

宣布參選新北...李四川曝一施政敬佩侯友宜這魄力 將請益劉和然

北市副市長李四川昨天宣布三月將投入新北市長選舉，李今接受媒體人王淺秋專訪，對於新北市長侯友宜第一時間全力支持，李四川透露...

如何協調李四川出線 侯友宜：兩人常聯繫、見面

國民黨新北市長人選昨天確定由台北市副市長李四川出線，協調關鍵者新北市長侯友宜今天表示，協調方式很多，兩人經查聯繫打電話，...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。