楊瓊瓔台中東勢拜票 老同學騎機車到場力挺喊「唯一支持」
爭取國民黨提名參選台中市長的立委楊瓊瓔今天早上到東勢菜市場，沿街逐攤發送與立法院長韓國瑜聯名的「馬上幸福」春聯，她一名高中同學聽到消息後，騎機車趕到市場力挺，這名同學說，從年輕看到現在，楊瓊瓔做事一樣拚命，沒改變。
「阿瓔來囉！」熟識的攤商遠遠招呼，主動遞上菜頭與青蒜，象徵「好彩頭」、「凍蒜」，有人送上鳳梨祝福「旺旺來」。楊瓊瓔接過回應「借大家好彩頭，今年一定更好！」
有長輩緊握楊瓊瓔的手喊加油，也有年輕媽媽推著嬰兒車停下腳步喊「凍蒜」；一名楊瓊瓔的高中老同學得知她在市場發春聯，特別騎機車趕到現場力挺，兩人一見面熱情擁抱。同學笑說「從年輕看到現在，她做事一樣拚命！」
楊瓊瓔說，過年前是市場一年中最忙碌時刻，也是家家戶戶準備團圓、凝聚情感的重要時節，她感謝攤商長年辛勞，撐起在地經濟與市民餐桌，她承諾未來將持續爭取資源、優化市場環境與周邊交通動線，讓傳統市場在城市發展中持續升級。
