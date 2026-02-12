快訊

立院大亂鬥！柯建銘「拐杖彈飛」擊中徐巧芯 藍綠10立委傷害罪起訴

經典賽／3A重砲內野手龍恩出征經典賽 台灣血統是PTT鄉民「神」出來的

馬年最強預測 李同榮：台北天龍國將消失、房市迎三強鼎立新時代

聽新聞
0:00 / 0:00

與李四川展開「君子之爭」 黃國昌：若李出線他不會當副手

聯合報／ 記者張策／新北即時報導
新北市長參選人黃國昌今重申，若是台北市副市長李四川出線，他不會擔任副手。記者張策／攝影
新北市長參選人黃國昌今重申，若是台北市副市長李四川出線，他不會擔任副手。記者張策／攝影

民眾黨主席、2026新北市長參選人黃國昌今上午與民眾黨板橋區議員參選人林子宇前往板橋福德市場掃街拜票。針對台北市副市長李四川正式表態投入新北市長選戰，且獲台北市長蔣萬安與新北市長侯友宜支持，黃國昌表示充分理解，強調雙方是非常良性的君子之爭，並重申若是李四川出線，他不會當副手。

2026九合一選舉

黃國昌指出，蔣萬安與侯友宜皆為中國國民黨籍非常優秀的六都首長，力挺自家人選是人之常情，「充分可以理解」。但他認為，這場選戰更重要的是，讓新北市長選舉成為一場氣度與政策視野的競爭，在理性平臺上提出負責任的施政藍圖，「給新北市民最好的政策願景」。

對於是否有信心勝選，黃國昌直言「當然有信心」，並強調自己將盡全力，讓市民相信他是新北「最好的選擇」。

媒體詢問未來是否可能以正副手搭配方式組成「最強團隊」。黃國昌表示，目前首要目標仍是爭取代表在野陣營競選新北市長，若最終由李四川出線，他不會擔任副市長，這一立場早已明確。他強調，新北作為六都中人口最多的城市，不可能由任何一人獨自完成所有市政，未來若涉及政黨合作，最強團隊形式仍會進一步討論，自己採取開放態度，沒有預設立場。

黃國昌也再次強調，台灣社會撕裂嚴重，不同政治立場之間應該是良性競爭而非對立，「可以競爭，但不需要撕裂」，希望從新北開始，建立一種多一點溫暖、少一點謾罵的民主風範。

黃國昌 李四川

延伸閱讀

影／ 李四川感謝侯友宜支持 新北市政見三月公布

宣布選新北...李四川8個字曝決定「當仁不讓、順勢而為」

新北藍白合...李四川表態了：有機會將來請益黃國昌

宣布參選新北...李四川曝一施政敬佩侯友宜這魄力 將請益劉和然

相關新聞

宣布選新北...李四川8個字曝決定「當仁不讓、順勢而為」

北市副市長李四川昨天宣布二月底請辭，三月將回熟悉的新北，間接宣布三月投入新北市長選戰。李四川今天接受媒體人王淺秋專訪，李...

李四川除雙北連線 李明賢曝藍屏東戰隊：拚台灣頭贏到台灣尾

北市副市長李四川宣布2月底將辭副市長，3月投入新北市長選戰。國民黨議員李明賢說，國民黨出戰2026選戰，新北李四川、高雄...

李四川請辭選新北 蔣萬安練歌單出爐...接任人選妙回1句話

北市副市長李四川昨宣布二月底請辭，三月將回熟悉的新北投入新北市長選戰。對於北市長蔣萬安是否准辭？蔣昨天在李四川臉書底下留...

新北藍白合...李四川表態了：有機會將來請益黃國昌

北市副市長李四川二月底請辭，宣布三月將回熟悉的新北，投入新北市長選戰。接下來新北藍白合？李四川說，新北藍白合相當重要，李...

宣布參選新北...李四川曝一施政敬佩侯友宜這魄力 將請益劉和然

北市副市長李四川昨天宣布三月將投入新北市長選舉，李今接受媒體人王淺秋專訪，對於新北市長侯友宜第一時間全力支持，李四川透露...

如何協調李四川出線 侯友宜：兩人常聯繫、見面

國民黨新北市長人選昨天確定由台北市副市長李四川出線，協調關鍵者新北市長侯友宜今天表示，協調方式很多，兩人經查聯繫打電話，...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。