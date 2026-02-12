與李四川展開「君子之爭」 黃國昌：若李出線他不會當副手

民眾黨主席、2026新北市長參選人黃國昌今上午與民眾黨板橋區議員參選人林子宇前往板橋福德市場掃街拜票。針對台北市副市長李四川正式表態投入新北市長選戰，且獲台北市長蔣萬安與新北市長侯友宜支持，黃國昌表示充分理解，強調雙方是非常良性的君子之爭，並重申若是李四川出線，他不會當副手。

黃國昌指出，蔣萬安與侯友宜皆為中國國民黨籍非常優秀的六都首長，力挺自家人選是人之常情，「充分可以理解」。但他認為，這場選戰更重要的是，讓新北市長選舉成為一場氣度與政策視野的競爭，在理性平臺上提出負責任的施政藍圖，「給新北市民最好的政策願景」。

對於是否有信心勝選，黃國昌直言「當然有信心」，並強調自己將盡全力，讓市民相信他是新北「最好的選擇」。

媒體詢問未來是否可能以正副手搭配方式組成「最強團隊」。黃國昌表示，目前首要目標仍是爭取代表在野陣營競選新北市長，若最終由李四川出線，他不會擔任副市長，這一立場早已明確。他強調，新北作為六都中人口最多的城市，不可能由任何一人獨自完成所有市政，未來若涉及政黨合作，最強團隊形式仍會進一步討論，自己採取開放態度，沒有預設立場。

黃國昌也再次強調，台灣社會撕裂嚴重，不同政治立場之間應該是良性競爭而非對立，「可以競爭，但不需要撕裂」，希望從新北開始，建立一種多一點溫暖、少一點謾罵的民主風範。