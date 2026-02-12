民進黨宜蘭蘇澳鎮長參選人出爐 李明哲交棒謝正信打造「鐵三角」

針對2026宜蘭選戰布局，民進黨宜蘭縣黨部今天在蘇澳舉辦座談會，宣布由現任縣議員謝正信接棒投入鎮長選舉，鎮長李明哲任期屆滿後轉戰縣議員，並攜手鎮民代表會主席歐進義，3人分進合擊，打造最強的「蘇澳鐵三角」。

謝正信在3年多前初次參選縣議員就以高票當選，其行事作風貼近民意、務實服務，深獲基層好評。謝正信表示，接棒不是重新開始，而是承擔責任的延續，過去努力在議會為地方監督與爭取預算，若獲鎮民支持，未來將持續以務實態度承接鎮政，確保建設不中斷、服務再升級，讓蘇澳在既有基礎上持續前行。

即將交棒的李明哲鎮長感謝8年來與鎮民並肩努力，推動多項基礎建設與地方發展計畫，未來將把在基層累積的行政經驗與地方聲音帶進議會，持續為蘇澳爭取更多資源，「這不是個人戰，而是團隊戰」，唯有整合力量，才能讓蘇澳走得更穩、更遠。

歐進義強調，地方政治最重要的是穩定與信任，3人長期合作、理念一致，未來將在不同崗位上相互配合，形成縱向與橫向整合的力量，讓縣府行政、議會監督與鄉鎮基層民意緊密串聯。

民進黨宜蘭縣黨部主委邱嘉進說，「蘇澳鐵三角」展現團隊政治與責任政治精神，透過世代接力、角色分工，讓地方發展更穩定，黨部支持優秀人選，爭取鄉親最大認同。