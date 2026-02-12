快訊

立院大亂鬥！柯建銘「拐杖彈飛」擊中徐巧芯 藍綠10立委傷害罪起訴

經典賽／3A重砲內野手龍恩出征經典賽 台灣血統是PTT鄉民「神」出來的

馬年最強預測 李同榮：台北天龍國將消失、房市迎三強鼎立新時代

民進黨宜蘭蘇澳鎮長參選人出爐 李明哲交棒謝正信打造「鐵三角」

聯合報／ 記者戴永華／宜蘭即時報導
宜蘭縣議員謝正信將代表民進黨投入蘇澳鎮長選戰。圖／謝正信提供
宜蘭縣議員謝正信將代表民進黨投入蘇澳鎮長選戰。圖／謝正信提供

針對2026宜蘭選戰布局，民進黨宜蘭縣黨部今天在蘇澳舉辦座談會，宣布由現任縣議員謝正信接棒投入鎮長選舉，鎮長李明哲任期屆滿後轉戰縣議員，並攜手鎮民代表會主席歐進義，3人分進合擊，打造最強的「蘇澳鐵三角」。

2026九合一選舉

謝正信在3年多前初次參選縣議員就以高票當選，其行事作風貼近民意、務實服務，深獲基層好評。謝正信表示，接棒不是重新開始，而是承擔責任的延續，過去努力在議會為地方監督與爭取預算，若獲鎮民支持，未來將持續以務實態度承接鎮政，確保建設不中斷、服務再升級，讓蘇澳在既有基礎上持續前行。

即將交棒的李明哲鎮長感謝8年來與鎮民並肩努力，推動多項基礎建設與地方發展計畫，未來將把在基層累積的行政經驗與地方聲音帶進議會，持續為蘇澳爭取更多資源，「這不是個人戰，而是團隊戰」，唯有整合力量，才能讓蘇澳走得更穩、更遠。

歐進義強調，地方政治最重要的是穩定與信任，3人長期合作、理念一致，未來將在不同崗位上相互配合，形成縱向與橫向整合的力量，讓縣府行政、議會監督與鄉鎮基層民意緊密串聯。

民進黨宜蘭縣黨部主委邱嘉進說，「蘇澳鐵三角」展現團隊政治與責任政治精神，透過世代接力、角色分工，讓地方發展更穩定，黨部支持優秀人選，爭取鄉親最大認同。

相較民進黨已經敲定鎮長人選，國民黨至今仍陷入難產，蘇澳區漁會總幹事陳春生被看好，但他無意參選鎮長，想選縣議員，但下屆蘇澳鎮縣議員可能少一席，目前參選者眾，不見得好選；至於前鎮長陳金麟有意捲土重來，目前看國民黨縣黨部如何協調適當人選。

針對2026宜蘭選戰布局，民進黨今天宣布由縣議員謝正信接棒投入鎮長選舉，鎮長李明哲任期屆滿後轉戰縣議員，並攜手鎮民代表會主席歐進義，打造最強「蘇澳鐵三角」。圖／黨部提供
針對2026宜蘭選戰布局，民進黨今天宣布由縣議員謝正信接棒投入鎮長選舉，鎮長李明哲任期屆滿後轉戰縣議員，並攜手鎮民代表會主席歐進義，打造最強「蘇澳鐵三角」。圖／黨部提供

蘇澳 議員 民進黨

延伸閱讀

重啟公地放領！全國首批「大南澳台拓地」 農民終於領到土地權狀

曾跪求宋楚瑜爭取治水補助 宜蘭前蘇澳鎮長李坤山辭世享壽87歲

從蘇澳出發 宜蘭年終大掃除開跑400多人清出上千公斤垃圾

手術室裡的低碳革命！雙和醫院以「麻醉安全」揭開永續醫療新篇章

相關新聞

宣布選新北...李四川8個字曝決定「當仁不讓、順勢而為」

北市副市長李四川昨天宣布二月底請辭，三月將回熟悉的新北，間接宣布三月投入新北市長選戰。李四川今天接受媒體人王淺秋專訪，李...

李四川除雙北連線 李明賢曝藍屏東戰隊：拚台灣頭贏到台灣尾

北市副市長李四川宣布2月底將辭副市長，3月投入新北市長選戰。國民黨議員李明賢說，國民黨出戰2026選戰，新北李四川、高雄...

李四川請辭選新北 蔣萬安練歌單出爐...接任人選妙回1句話

北市副市長李四川昨宣布二月底請辭，三月將回熟悉的新北投入新北市長選戰。對於北市長蔣萬安是否准辭？蔣昨天在李四川臉書底下留...

新北藍白合...李四川表態了：有機會將來請益黃國昌

北市副市長李四川二月底請辭，宣布三月將回熟悉的新北，投入新北市長選戰。接下來新北藍白合？李四川說，新北藍白合相當重要，李...

宣布參選新北...李四川曝一施政敬佩侯友宜這魄力 將請益劉和然

北市副市長李四川昨天宣布三月將投入新北市長選舉，李今接受媒體人王淺秋專訪，對於新北市長侯友宜第一時間全力支持，李四川透露...

如何協調李四川出線 侯友宜：兩人常聯繫、見面

國民黨新北市長人選昨天確定由台北市副市長李四川出線，協調關鍵者新北市長侯友宜今天表示，協調方式很多，兩人經查聯繫打電話，...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。